Sciopero e presidio all’ingresso della centrale A2A. Protesta anche davanti il Comune di Milazzo 24 Luglio 2026 Cronaca Dopo aver attuato l’astensione dal lavoro straordinario, i lavoratori elettrici della centrale termoelettrica A2A Energiefuture stamattina dalle 7 hanno incrociato le braccia. L’adesione è stata totale di tutto l’indotto e adesso è in corso il presidio di fronte la Comune di Milazzo. «Da tempo lavoratori e sindacato lottano contro la prevedibile chiusura dell’impianto ed il mancato avvio di un piano di riconversione capace di garantire la continuità produttiva del sito – scrivono in un comunicato i sindacati Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-UilNess – un progetto tra i tantie vari decantati negli ultimi anni dall’azienda è ancora stato avviato ed ai tavoli ed agli annunci stampa di istituzioni e politica finora non è seguito alcun impegno concreto. Persino la nota dello scorso 8 giugno, quella nella quale il Presidente Schifani invitava i propri assessoricompetenti a fissare un confronto di merito è rimasta lettera morta. E l’impegno per una convocazione che si era riusciti a strappare al capo di gabinetto dell’assessorato attività produttive durante laconvocazione alla commissione dell’ARS è finita nel dimenticatoio. In questo quadro è logico che cresca la preoccupazione dei lavoratori ed aumenti la tensione. Quello do oggi è chiaramente solo la prima delle azioni di protesta che i lavoratori elettrici stanno mettendo in atto e che proseguiranno in assenza di risposte». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.009 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT