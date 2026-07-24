Dopo aver attuato l’astensione dal lavoro straordinario, i lavoratori elettrici della centrale termoelettrica A2A Energiefuture stamattina dalle 7 hanno incrociato le braccia. L’adesione è stata totale di tutto l’indotto e adesso è in corso il presidio di fronte la Comune di Milazzo.

«Da tempo lavoratori e sindacato lottano contro la prevedibile chiusura dell’impianto ed il mancato avvio di un piano di riconversione capace di garantire la continuità produttiva del sito – scrivono in un comunicato i sindacati Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-UilNess – un progetto tra i tanti

e vari decantati negli ultimi anni dall’azienda è ancora stato avviato ed ai tavoli ed agli annunci stampa di istituzioni e politica finora non è seguito alcun impegno concreto. Persino la nota dello scorso 8 giugno, quella nella quale il Presidente Schifani invitava i propri assessori

competenti a fissare un confronto di merito è rimasta lettera morta. E l’impegno per una convocazione che si era riusciti a strappare al capo di gabinetto dell’assessorato attività produttive durante la

convocazione alla commissione dell’ARS è finita nel dimenticatoio. In questo quadro è logico che cresca la preoccupazione dei lavoratori ed aumenti la tensione. Quello do oggi è chiaramente solo la prima delle azioni di protesta che i lavoratori elettrici stanno mettendo in atto e che proseguiranno in assenza di risposte».

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