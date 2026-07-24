Il sindaco Pippo Midili ha partecipato a Palazzo del Governo di Messina, alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e delle discoteche della provincia di Messina.

L’iniziativa, promossa dal Prefetto Cosima Di Stani, ha visto la presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, dei rappresentanti dei Comuni maggiormente interessati dalla presenza di attività di intrattenimento, del presidente della Camera di Commercio e delle principali associazioni di categoria del settore.

L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare il modello della sicurezza partecipata, favorendo una stretta collaborazione tra istituzioni, amministrazioni comunali, forze di polizia, associazioni di categoria e gestori dei locali pubblici per prevenire episodi di illegalità e garantire una fruizione sicura degli spazi dedicati alla socialità, soprattutto durante il periodo estivo.

Il Protocollo, che recepisce le linee guida emanate dal Ministero dell’Interno, punta in particolare a contrastare i fenomeni della cosiddetta “mala movida”, promuovendo al tempo stesso una maggiore cultura della legalità e della responsabilità tra operatori economici e cittadini. Tra le misure previste figurano campagne informative rivolte ai gestori dei locali e alla clientela, la formazione del personale, il rafforzamento della collaborazione con le Forze dell’Ordine, l’individuazione di un referente per la sicurezza in ciascun esercizio aderente e l’adozione di strumenti e buone pratiche finalizzati a prevenire situazioni di rischio, come sistemi di video-sorveglianza, rilevatori del tasso alcolemico, adeguata illuminazione delle aree esterne e specifiche misure di tutela dei minori.

Particolare attenzione sarà riservata anche al rispetto della capienza dei locali e all’adozione di un codice di condotta destinato agli avventori, con l’obiettivo di favorire comportamenti responsabili e contribuire al mantenimento dell’ordine pubblico.

«Milazzo è una città che, soprattutto durante la stagione estiva, richiama migliaia di visitatori e offre numerose occasioni di intrattenimento – afferma il sindaco Pippo Midili –. La sicurezza rappresenta un valore imprescindibile e questo Protocollo rafforza il lavoro di squadra tra istituzioni, operatori economici e Forze dell’Ordine, consentendo di coniugare il diritto al divertimento con il rispetto delle regole e della convivenza civile. L’adesione a questo percorso con-diviso conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a promuovere una città accogliente, vivibile e sicura per residenti e turisti».

Nel corso dell’incontro è stata inoltre condivisa la proposta, avanzata dal presidente della Camera di Commercio d’intesa con la Prefettura, di valutare la possibilità di sostenere, attraverso specifici contributi, le attività che investiranno nell’installazione o nel potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, quale ulteriore strumento di prevenzione e tutela della sicurezza urbana.

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