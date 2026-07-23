(FOTO OGGI MILAZZO)LETTERA. Furti a Milazzo: «uomo a Ponente apre le auto in sosta con uno smartphone. Fate attenzione» 23 Luglio 2026 Gentile redazione di Oggi Milazzo, scrivo questa lettera per portare all’attenzione della cittadinanza un episodio inquietante a cui ho assistito personalmente ieri. E’ successo a Ponente, nei pressi del Lido La Fenice (esattamente all’altezza delle tre palme). Un individuo a bordo di uno scooter nero, con il casco si aggirava tra le vetture parcheggiate. In mano aveva un dispositivo elettronico — nello specifico sembrava uno smartphone collegato a un piccolo computer portatile — con il quale riusciva ad aprire le portiere delle automobili a distanza, esattamente come se stesse utilizzando i telecomandi originali dei veicoli. Ciò che rende la vicenda ancora più sconcertante è la totale disinvoltura con cui agiva.Ritengo fondamentale diffondere questa notizia per due motivi. Mettere in guardia i cittadini e sollecitare maggiori controlli. Auspico che le forze dell’ordine possano intensificare i pattugliamenti in questa zona, evitando che questi soggetti agiscano del tutto indisturbati.Ringrazio la redazione per lo spazio che vorrà concedere a questa segnalazione. LETTERA FIRMATA Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 7.777 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT