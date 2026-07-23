Gentile redazione di Oggi Milazzo, scrivo questa lettera per portare all’attenzione della cittadinanza un episodio inquietante a cui ho assistito personalmente ieri. E’ successo a Ponente, nei pressi del Lido La Fenice (esattamente all’altezza delle tre palme).

Un individuo a bordo di uno scooter nero, con il casco si aggirava tra le vetture parcheggiate. In mano aveva un dispositivo elettronico — nello specifico sembrava uno smartphone collegato a un piccolo computer portatile — con il quale riusciva ad aprire le portiere delle automobili a distanza, esattamente come se stesse utilizzando i telecomandi originali dei veicoli.

Ciò che rende la vicenda ancora più sconcertante è la totale disinvoltura con cui  agiva.
​Ritengo fondamentale diffondere questa notizia per due motivi. Mettere in guardia i cittadini e sollecitare maggiori controlli.

Auspico che le forze dell’ordine possano intensificare i pattugliamenti in questa zona, evitando che questi soggetti agiscano del tutto indisturbati.
​Ringrazio la redazione per lo spazio che vorrà concedere a questa segnalazione.

LETTERA FIRMATA

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