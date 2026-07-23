Nuccia Isgrò“Giallo siciliano …a Santa Lucia del Mela”, il nuovo libro della scrittrice milazzese Nuccia Isgrò 23 Luglio 2026 Cultura e societa' E’ stato pubblicato il nuovo libro che ha per protagoniste le “vedove investigatrici” ovvero “Giallo siciliano …a Santa Lucia del Mela”, a cura della casa editrice Infilaindiana Edizioni. La scrittrice milazzese Nuccia Isgrò ha ambientato il giallo nella bellissima atmosfera del Corteo Storico luciese che si svolge in ottobre appunto nel paese che fa da location nel libro. Le vedove si troveranno coinvolte in diversi omicidi ma, come sempre, riusciranno nell’ardita impresa di aiutare l’amico capitano Binocchi. Ancora una volta l’autrice mette in evidenza usi e costumi che la Sicilia Orientale custodisce con amore attraverso una scrittura scorrevole e comica. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 514 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT