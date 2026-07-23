Sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo Comunale 2026, iniziativa rivolta ai bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, promossa nell’ambito delle attività socioeducative finanziate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Anche per l’anno 2026 il Comune di Milazzo è risultato beneficiario del contributo statale di 34.268,01 euro, destinato alla realizzazione di interventi educativi e ricreativi in favore dei minori. L’attivazione del Centro Estivo fa seguito all’atto di indirizzo approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 89 del 13 maggio 2026, con il quale è stata prevista la realizzazione del servizio presso un plesso scolastico del territorio comunale.

Il Centro Estivo si svolgerà dal 3 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9 – 13, presso la Scuola del Sacro Cuore di Milazzo, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa si propone di offrire ai bambini un ambiente educativo, ricreativo e inclusivo, attraverso attività finalizzate a favorire il benessere psicofisico, la socializzazione, la collaborazione tra pari e la crescita personale durante il periodo estivo.

Le famiglie interessate possono presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente. Le istanze dovranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Milazzo oppure trasmesse tramite PEC.Si precisa che il Centro Estivo sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti tale da garantirne il regolare svolgimento.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Milazzo, in via Francesco Crispi n. 1, oppure contattare il numero 090.9231111. L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno a sostegno delle famiglie, promuovendo servizi educativi e occasioni di aggregazione che consentano ai più piccoli di vivere un’estate all’insegna della socialità, del gioco e dell’apprendimento.

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