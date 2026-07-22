Dal 1° luglio è nuovamente operativo lo Sportello di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), un servizio dedicato alle persone con disabilità uditiva, finalizzato a favorire l’accesso ai servizi comunali e a promuovere una comunicazione sempre più inclusiva.

Lo sportello è attivo nei locali di Palazzo D’Amico, al primo piano, ed è affidato all’interprete LIS Santi Cuzzupè.

Il servizio è disponibile ogni mercoledì, dalle 8 alle 14, offrendo un punto di riferimento qualificato per accompagnare e supportare le persone sorde nei rapporti con gli uffici e con i servizi dell’Ente.

L’iniziativa, giunta al secondo rinnovo, conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire strumenti concreti per l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere comunicative, assicurando alle persone con disabilità uditiva un servizio stabile e qualificato.

L’invito da parte dell’amministrazione comunale è ad usufruire del servizio, confermando l’attenzione verso politiche sociali orientate all’inclusione, all’autonomia e alla piena partecipazione di ogni cittadino alla vita della comunità.

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