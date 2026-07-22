Grave incidente ieri sulla A18, feriti un gruppo di operai a lavoro per il Cas. Sono stati travolti nel pomeriggio da un Tir all’altezza del Comune di Italia.

Il conducente del grosso autoarticolato è rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina di guida. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre squadre operative dei Vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Letojanni, con APS (Autopompa Serbatoio) e pick-up dotati di moduli attrezzati.

Tramite l’impiego di divaricatori, cesoie idrauliche e del verricello tirfort, i Vigili del fuoco sono riusciti a liberare il ferito. L’uomo è stato estratto vivo dall’abitacolo, stabilizzato su una barella spinale e affidato immediatamente alle cure del personale sanitario giunto sul posto, coadiuvato anche dall’atterraggio dell’elisoccorso direttamente sulla corsia autostradale.

L’uomo è stato subitontrasportato al Policlinico di Messina.

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