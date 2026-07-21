Su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico Nino Italiano, è stato convocato l’incontro con gli operatori commerciali del centro storico, in particolare con i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nell’area di via Medici e Marina Garibaldi inizialmente previsto per il 13 luglio e poi rinviato quale segno di rispetto per la prematura scomparsa della libraia Angelica Furnari.

Il nuovo appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio, alle ore 11, nella Sala Giunta, al secondo piano di Palazzo dell’Aquila.

«L’incontro – spiega l’assessore Italiano – rappresenta un momento di ascolto e condivisione finalizzato a fare il punto sull’andamento delle attività in vista della stagione estiva e ad individuare, in un’ottica di collaborazione, eventuali iniziative e interventi che possano contribuire a sostenere e valorizzare il tessuto commerciale del centro cittadino. L’amministrazione intende infatti raccogliere direttamente dagli operatori indicazioni, proposte e suggerimenti utili a programmare azioni concrete per migliorare l’accoglienza, favorire la fruizione degli spazi urbani e sostenere le imprese che rappresentano un elemento fondamentale dell’offerta turistica e dell’economia locale».

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