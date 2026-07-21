Si è svolto nell’Atrio del Carmine lo spettacolo di danza che ha avuto protagoniste le scuole di danza di Milazzo Dream Dance Academy, con la direzione artistica di Cetty Salvadore, e Vfit, con la direzione artistica di Vanessa Vento, che hanno regalato al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni, talento e passione.

Numeroso il pubblico presente. Particolarmente apprezzata la presenza e l’intervento dell’assessore al Turismo, Giusi Catanzaro, che ha voluto condividere questo importante momento con gli allievi, famiglie e pubblico.

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