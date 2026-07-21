Una serata dedicata alla grande musica, ai giovani talenti e alla valorizzazione del territorio. È quella in programma giovedì 23 luglio, alle 21, nella suggestiva cornice del Teatro al Castello di Milazzo, dove si esibirà la Massimo Kids Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, diretta dal M° Michele De Luca.

L’evento, dal titolo “Teatro Massimo Kids Orchestra in concerto al Castello di Milazzo”, è organizzato dall’Associazione Musicale Culturale “Giovanni Paolo II” di Olivarella, con il patrocinio del Comune di Milazzo, e rappresenta il ritorno dell’orchestra nella città mamertina dopo la partecipazione del 2019, che aveva riscosso grande successo di pubblico.

La Massimo Kids Orchestra rappresenta uno dei più importanti progetti formativi del Teatro Massimo di Palermo, coinvolgendo giovani musicisti provenienti da tutta la Sicilia in un percorso di crescita artistica e personale. Attraverso prove, produzioni e concerti, questi ragazzi hanno l’opportunità di vivere esperienze di altissimo livello musicale, esibendosi nei principali appuntamenti organizzati dal Teatro Massimo e in numerose manifestazioni sul territorio regionale.

Per l’Associazione Musicale “Giovanni Paolo II”, promotrice dell’iniziativa, ospitare nuovamente questa prestigiosa orchestra rappresenta un importante traguardo e conferma la volontà di proporre a Milazzo eventi culturali di qualità, capaci di valorizzare il talento delle nuove generazioni.

Particolarmente significativa sarà anche la presenza del giovane clarinettista milazzese Antonino La Malfa, musicista della Banda Musicale “Giovanni Paolo II” e allievo del M° Giuseppe De Luca, che dal 2024 fa parte della Massimo Kids Orchestra. Per lui sarà l’emozione di esibirsi nella propria città davanti a familiari, amici e concittadini, rappresentando al tempo stesso il percorso di crescita che la scuola di musica dell’Associazione offre ai propri allievi.



La presenza di Antonino testimonia inoltre il valore della formazione musicale del territorio. Insieme a lui fanno parte della Massimo Kids Orchestra anche le giovani violiniste Martina De Luca, milazzese, e Francesca Parisi, di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre nella Massimo Youth Orchestra, formazione dedicata ai musicisti più grandi, suona la violinista milazzese Stella Calderaro. Un segnale importante di come il comprensorio continui a esprimere giovani talenti capaci di distinguersi in una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane.

«Per la nostra Associazione è motivo di grande orgoglio riportare a Milazzo la Massimo Kids Orchestra dopo il bellissimo concerto del 2019 – afferma il presidente Domenico Mendolia –. Da sempre crediamo che la musica sia uno straordinario strumento di crescita culturale e sociale. Organizzare eventi come questo significa offrire al territorio occasioni di alto valore artistico e, soprattutto, dare ai giovani la possibilità di essere protagonisti. Siamo certi che sarà una serata speciale e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare».

Grande soddisfazione anche nelle parole del direttore della Banda Musicale “Giovanni Paolo II”, M° Giuseppe De Luca, che sottolinea il valore formativo dell’iniziativa.

«Vedere un nostro allievo condividere il palco con una realtà prestigiosa come la Massimo Kids Orchestra è motivo di grande soddisfazione. Antonino rappresenta l’impegno, la costanza e la passione che tanti giovani mettono ogni giorno nello studio della musica. Questo concerto sarà anche un messaggio importante per tutti i ragazzi che frequentano la nostra scuola: con dedizione e sacrificio si possono raggiungere traguardi davvero significativi.»

L’evento gode del patrocinio del Comune di Milazzo, che ha sostenuto l’iniziativa riconoscendone il valore culturale per il territorio.

Fondamentale anche il contributo degli sponsor MarePulito S.r.l., Road Transports di Alfio Cambria e Angelo Amendolia Assicurazioni, che hanno scelto di sostenere la manifestazione contribuendo alla sua realizzazione.

L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Articolo di MARCO GITTO

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin