Sott’acqua non esistono barriere. Ma solo grandi emozioni e sorrisi. Lo sanno bene i ragazzi dell’Aipd di Milazzo, associazione presieduta da Roberto Caizzone, che per la seconda volta hanno vissuto una mattinata dedicata al mare. Fatta di emozioni, di sfide, di paura trasformata in forza.

Lo scenario è stato quello di Blunauta a Milazzo, diving milazzese guidato da Mauro Alioto, da anni punto di riferimento per gli amanti delle immersioni soprattutto in Area Marina Protetta Capo Milazzo. Un posto dove il mare è al centro di tutto. E che da sempre è straordinario strumento di inclusione.

L’iniziativa è stata organizzata da Diverse Ability e da Mauro Alioto, istruttore referente della zona dell’associazione insieme a Marida Casati.

Stiamo parlando di un’organizzazione nata a Monza con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso le immersioni e lottare contro le discriminazioni valorizzando la persona, riconoscendone l’unicità delle doti caratteriali e il desiderio di essere parte di un gruppo. Sviluppa programmi di formazione subacquea per persone con disabilità attraverso una metodologia innovativa che parte dalla considerazione oggettiva della disabilità osservata, focalizzando l’impegno sulle abilità residue da fortiﬁcare, lavorando sempre in sicurezza per la conquista “un centimetro alla volta” di ogni possibile piccola nuova autonomia. E con Diverse Ability, DAN Europe apre uno sguardo sul mondo della disabilità. Numerose le iniziative organizzate in tutta Italia.

Quest’anno, in questa seconda edizione milazzese, sono stati tredici i ragazzi con sindrome di Down protagonisti della giornata. Alcuni avevano già fatto parte quattro anni fa di questa esperienza altri, invece, hanno provato per la prima volta.

Tredici storie diverse, accomunate dalla stessa voglia di mettersi alla prova e dalla curiosità di vivere un’esperienza che molti considerano impossibile. Dopo la preparazione con gli istruttori e tutte le spiegazioni necessarie per affrontare l’immersione in sicurezza, uno dopo l’altro hanno indossato l’attrezzatura subacquea e si sono affidati ai professionisti che li hanno accompagnati sott’acqua.

E, chi più, chi meno, tutti hanno provato l’emozione di andare sott’acqua che sarà ripetuta tante altre volte. Già nel corso della prima edizione alcuni ragazzi che hanno provato per la prima volta un’immersione, si sono appassionati ed hanno successivamente preso il brevetto. E’ il caso di Francesco Pianese, giovane talento sportivo di Milazzo, in passato anche Campione d’Europa con la Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down.

Così, nell’incantevole scenario che offre la sede di Blunauta all’interno del Camping Riva Smeralda, per venti minuti il tempo si è quasi fermato tra bolle d’aria e pesci colorati. E al loro ritorno in superficie gli occhi di questi ragazzi raccontavano molto più delle parole. Erano pieni di orgoglio, felicità, incredulità e la consapevolezza di aver compiuto qualcosa di speciale. Superare la paura dell’acqua, respirare attraverso un erogatore e fidarsi completamente degli istruttori ha richiesto un grande coraggio. Una piccola vittoria, un passo avanti verso una maggiore autostima e una nuova consapevolezza delle proprie capacità.

«Queste esperienze cambiano il modo in cui i ragazzi guardano sé stessi – confessa il presidente Luca Crippa – Non si tratta semplicemente di un’immersione ma della possibilità di dimostrare che, con il giusto supporto, i limiti possono trasformarsi in opportunità. E in normalità. La subacquea è un’esperienza unica per chiunque. E non soltanto per chi ha disabilità intellettive ma anche fisiche». Con Luca a Milazzo c’era anche Paolo Laganaro, referente area Sud Diverse Ability.

Al termine delle immersioni i tredici ragazzi hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Altro momento emozionate della giornata.

«Il nostro obiettivo – spiega Mauro Alioto – è la continuità. L’Amp è sempre stata luogo di inclusione ma poter rendere questa esperienza costante nel tempo è, per noi, una grande soddisfazione. E’ un avvicinamento empatico al modo sommerso che con il tempo cresce sempre più. E questa è la nostra più grande soddisfazione. Il piacere e l’onore di rendere il mare senza nessuna barriera. Il nostro grazie va anche ai proprietati del Camping Riva Smeralda che hanno accolto e supportato l’iniziativa». Perchè, ricordatelo, la subacquea è per tutti.

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