La grande musica italiana ritorna all’Eolian Milazzo Hotel. Sabato 25 luglio, a partire dalle 20.30, ospiterà una raffinata Cena Tributo ai grandi successi di Loredana Bertè, con uno speciale omaggio a Mia Martini, due artiste che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana.

L’evento offrirà agli ospiti un’esperienza che unisce l’eccellenza della cucina alla magia della musica dal vivo. Protagonista della serata sarà uno spettacolo interpretato dagli Aristos, con la straordinaria voce di Margary Signorino – lead vocals, Giovanni San Giovanni – keyboards · synth · piano · violin,

Salvo San Giovanni – drums · percussions · programming · backing vocals, Nat Chiofalo – electric & acoustic guitar

Per l’occasione Massimo Milano, chef dell’Eolian ha ideato un menù esclusivo ispirato ad alcune delle canzoni più iconiche delle due artiste. L’antipasto, intitolato “Gli uomini non cambiano”, propone carpaccio di cernia al profumo di pepe rosa e lime, polpo con patate e olive taggiasche, capasanta ai sapori eoliani e caponata di tonno. A seguire, “Piccolo Uomo”, con busiate alla crema di datterino giallo, gambero e pesto di basilico, quindi “Minuetto”, filetto di orata in crosta di zucchine e scaglie di mandorle. A concludere il percorso gastronomico sarà “Dolce Universo”, una raffinata trilogy ai tre cioccolati.

Il costo della cena è di 55 euro a persona.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere una serata all’insegna dell’eleganza, della buona cucina e delle emozioni, nella suggestiva cornice della piscina della rinomata struttura alberghiera mamertina.

Per informazioni 090 9221992

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER EOLIAN MILAZZO





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