Angela Luisa Quattrone, insegnante di scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, è la vincitrice del Premio MED “Cesare Scurati” 2026. Il riconoscimento, istituito dall’Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione (MED), è stato consegnato lo scorso 16 luglio a Ferrara, in occasione della Summer School annuale dell’associazione.

Al centro della premiazione vi è il progetto didattico dal titolo “Il mio nome è Igor”, sviluppato dalla docente insieme agli alunni di una classe prima del plesso “Carrubaro”, facente parte dell’istituto milazzese. Il percorso ha avuto origine da un’esperienza concreta vissuta quotidianamente all’interno del gruppo classe, legata alla presenza di un alunno con specifiche esigenze di salute. Partendo da questa realtà, condivisa e affrontata insieme dai bambini, l’insegnante ha strutturato un percorso interdisciplinare che ha unito l’educazione ai media, l’educazione alla salute e l’educazione alla cittadinanza. Durante l’anno scolastico, gli alunni hanno lavorato sull’importanza della cura reciproca e sulla responsabilità comune. Nello specifico, hanno imparato a monitorare il benessere del compagno, riconoscendo i segnali di attenzione e i comportamenti da adottare in caso di eventuale emergenza.

Un aspetto centrale ha riguardato l’uso consapevole delle tecnologie di comunicazione, sintetizzato dai bambini stessi in una riflessione del loro lavoro collettivo “Il cellulare salva la vita tutti i giorni”.

La giuria del Premio MED ha motivato l’assegnazione del riconoscimento sottolineando il rigore metodologico e il valore pedagogico dell’iniziativa. Nel verbale si evidenzia la capacità del progetto di trasformare un’esperienza reale e delicata in un percorso educativo strutturato; coniugare innovazione didattica, inclusione e partecipazione attiva degli alunni; garantire ai bambini un ruolo centrale e attivo nell’intero processo di apprendimento.

Il Premio “Cesare Scurati”, intitolato al pedagogista e accademico scomparso nel 2007, viene promosso annualmente dal MED con l’obiettivo di individuare e valorizzare le migliori pratiche di educazione ai media realizzate nel contesto scolastico italiano.

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