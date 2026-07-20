Ci sono luoghi che custodiscono la memoria della storia e che meritano di essere riscoperti. È con questo spirito che si svolgerà oggi “u Palugiaru – Garibaldi e i luoghi della battaglia“, iniziativa promossa da Italia Nostra – Sezione di Milazzo e ASD AMA – Camminare in Sicilia, dedicata alla Battaglia di Milazzo del 20 luglio 1860.

L’evento accompagnerà i partecipanti lungo l’odierna via Palmara, dove la tradizione colloca il celebre u Palugiaru, il grande albero sotto il quale trovarono rifugio i garibaldini feriti durante i combattimenti. Un luogo che, secondo la memoria popolare, avrebbe conservato per generazioni l’eco dei loro lamenti nelle notti di luglio.

Il programma prevede alle 19 una camminata guidata tra i luoghi della battaglia, mentre alle 20 gli storici Girolamo Fuduli e Fabio Milazzo racconteranno gli avvenimenti del 20 luglio 1860, offrendo un approfondimento storico sui fatti che hanno segnato una delle pagine più importanti del Risorgimento siciliano.

L’appuntamento è in via Palmara 44, San Pietro di Milazzo (Villa Alba).

L’iniziativa vuole valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio, ricordando come la memoria non appartenga soltanto ai libri, ma anche ai luoghi che hanno vissuto gli eventi e continuano a raccontarli. “La memoria vive nei luoghi. Sta a noi continuare ad ascoltarla.”

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