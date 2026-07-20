Sport, incontri, emozioni. È questo il filo conduttore della sesta edizione di Allinparty, il Festival dello Sport Inclusivo aperto a tutti, in programma a Milazzo dal 31 luglio al 2 agosto 2026. La manifestazione, organizzata e promossa da Mediterranea Eventi, AISM Sicilia e Triptop, anno dopo anno, è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama nazionale dello sport inclusivo, crescendo nei numeri, nei contenuti e nella capacità di coinvolgere istituzioni, associazioni, società sportive e cittadini in un grande progetto di partecipazione condivisa. Fondamentale sarà, inoltre, la collaborazione sul territorio del Movimento Sportivi Milazzesi e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, che contribuiranno attivamente alla realizzazione del Festival, rafforzando ulteriormente quella rete di realtà sportive, associative e istituzionali che rappresenta uno dei principali punti di forza del progetto.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Allinparty si presenta con un format rinnovato nel programma, pur mantenendo intatto lo spirito che ne ha decretato il successo sin dalla nascita: offrire a persone con e senza disabilità la possibilità di vivere insieme lo sport, condividendo le stesse esperienze e gli stessi spazi, in un contesto realmente inclusivo.

Un modo diverso di intendere lo sport, non come elemento di distinzione ma come linguaggio universale capace di unire persone, storie ed esperienze. Anche quest’anno la manifestazione offrirà una proposta sportiva di grande rilievo, con oltre 20 discipline in programma e coinvolgendo oltre 50 associazioni e realtà sportive, confermando una costante evoluzione che ha trasformato Allinparty in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana.

La sesta edizione si svilupperà lungo tre giornate, ciascuna caratterizzata da un’identità ben precisa e ambientata in tre luoghi simbolo della città di Milazzo.

Venerdì 31 luglio, alle 21, il Festival sarà inaugurato nella suggestiva cornice della Marina Garibaldi di Milazzo, con il primo appuntamento dedicato agli incontri con gli Ambasciatori dell’Allinparty. Sarà una serata dedicata ai racconti di sport, di vita e di rinascita, storie capaci di emozionare e di trasmettere il valore più autentico dell’inclusione.

Sabato 1 agosto, a partire dalle 15, il cuore della manifestazione si trasferirà al Mediterranea Club, dove il pubblico potrà cimentarsi nelle numerose discipline sportive previste attraverso tornei, dimostrazioni e prove gratuite aperte a tutti. Sarà la giornata centrale del Festival, durante la quale sarà presente anche Fondazione Decathlon con il proprio Foundation Day (un’importante occasione per presentare al territorio le attività e i progetti della Fondazione) ed altre realtà come la LILT di Messina, il Campus Crescita, il progetto “TUTUS” e Mind League, mentre nel tardo pomeriggio è previsto anche un momento istituzionale con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo.

La manifestazione si concluderà domenica 2 agosto presso la Spiaggia di Ponente – ’Ngonia del Tono, con una giornata dedicata alle attività sportive acquatiche e alla seconda parte degli incontri con gli Ambasciatori dell’Allinparty e i testimonial paralimpici, che continueranno a raccontare come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di crescita personale, partecipazione e inclusione.

Fondamentale il supporto di svariati Enti, Federazioni e Comitati Sportivi ed Associazioni Sportive, cosi come quello di diversi partner, tra i quali Parco Corolla, DepaGroup Milazzo, Decathlon, Allestimenti Puglisi di Messina e Naima Griffe. Hanno concesso il patrocinio e supportato l’evento, tra i tanti: il Comitato Italiano Paralimpico – Sicilia, la Città Metropolitana di Messina, il Comune di Milazzo, che ha anche inserito l’evento nel proprio cartellone estivo delle manifestazioni, l’Università degli Studi di Messina ed il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana.

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