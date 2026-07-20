Giornata particolarmente complessa per il Comando dei Vigili del fuoco di Messina, impegnato senza sosta a fronteggiare una vasta ondata di roghi di vegetazione e di interfaccia che sta interessando l’intero territorio provinciale.

Dalle 8 di questa mattina sono 30 gli interventi già conclusi o in corso su tutto il comprensorio messinese, con ulteriori 5 interventi attualmente da espletare. Le squadre operative sono impegnate contemporaneamente su più fronti per arginare le fiamme e proteggere le aree abitate. Tra le zone maggiormente colpite figurano i territori comunali e le frazioni di Milazzo, Gioiosa Marea, Camaro (Messina) Graniti, Roccalumera, Trappitello, Mirto, Gaggi, Motta Camastra, Montalbano Elicona, Francavilla di Sicilia. Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Motta d’Affermo.

Il dispositivo di soccorso provinciale è inoltre attivamente impegnato fuori provincia: 2 squadre dei Vigili del fuoco di Messina sono partite per prestare supporto al Comando di Palermo, per lo spegnimento del grave incendio boschivo e di interfaccia registrato a Castronovo di Sicilia (PA). Oltre ai numerosi roghi di vegetazione, la sala operativa ha gestito interventi specifici per incendi di autovettura, registrati rispettivamente in zona Boccetta (Messina) e a Barcellona Pozzo di Gotto. Alla luce dell’elevato carico operativo e delle criticità meteo-climatiche, il dispositivo di soccorso é stato potenziato con ulteriori risorse, garantendo così la massima presenza di personale e automezzi sul territorio per la salvaguardia della pubblica incolumità.

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