Notte al Tono di Milazzo, molesta ragazze e tenta di spogliarsi. Intervento delle forze dell’ordine e 118

Notte al Tono di Milazzo, molesta ragazze e tenta di spogliarsi. Intervento delle forze dell’ordine e 118



​Momenti di tensione la scorsa notte al Tono di Milazzo, nei pressi dello stadio “Marco Salmeri”, zona della movida estiva mamertina. Dopo le 3 di notte, un uomo in evidente stato di alterazione alcolemica ha seminato il panico tra i passanti, a quanto pare arrivando a molestare alcune ragazze e tentando di spogliarsi.

​A evitare il peggio è stato l’intervento di alcuni giovani presenti sul posto, che si sono frapposti per proteggere le ragazze e allontanare l’uomo che, a quanto pare aveva già una ferita all’occhio e che ha mantenuto un atteggiamento aggressivo per tutto il tempo, opponendosi ai tentativi di riportarlo alla calma messi in atto anche da un suo amico che si trovava con lui.

Subito dopo sono intervenute anche le forze dell’ordine, già impegnati nei consueti controlli del fine settimana sul territorio, per identificare i due uomini e richiedere l’intervento di un’ambulanza del 118. L’uomo è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo per le cure del caso. Necessarie sia per lo stato di forte alterazione che per la ferita al volto.

L’episodio è stato ripreso da un passante che ha diffuso il video sui social. La foto è uno screenshot del video.

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