Si conclude oggi, domenica 19 luglio, con un incontro dedicato alla narrativa contemporanea, la quinta edizione del Milazzo Cult Festival, la rassegna promossa dalla Pro Loco Milazzo.

Nell’Atrio del Carmine, alle 18.30, protagoniste della serata saranno Nadia Terranova, finalista al Premio Strega, che presenterà il suo ultimo romanzo “Quello che so di te“, e il libro “La guardiana” di Caterina Battilocchio.

A dialogare con le scrittrici sarà Giovanni Moschella, docente dell’Università degli Studi di Messina.

La serata si aprirà con un momento di ricordo dedicato ad Angelica Furnari, titolare dei Mondadori Store di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, recentemente scompara. Angelica è stata figura di riferimento per la promozione della cultura e della lettura nel nostro territorio.

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