Bruno S.p.A., leader nel settore dell’elettronica di consumo e Socio di Euronics Italia S.p.A., rinnova il proprio store di Parco Corolla. Il punto vendita si presenta con un nuovo look: nuovo logo, layout ripensato e una palette di colori più moderna, sintetizzata dalla firma «sempre con te», in linea con la strategia aziendale. Il rinnovamento non riguarda solo l’immagine, ma l’esperienza di acquisto.

All’interno del negozio nascono quattro nuove aree dedicate: l’area telefonia — compresa una nuova area Apple —, l’area gaming, l’area mobility e l’area servizi, con ambienti riconoscibili e la consulenza di sempre delle persone Bruno. In particolare, la nuova area servizi è lo spazio in cui il «sempre con te» prende forma concreta: un presidio dedicato ad assistenza, supporto post-vendita e consulenza personalizzata, a disposizione del cliente prima, durante e dopo l’acquisto.

«Sempre con te»: assistenza e consulenza su misura Dietro la nuova immagine c’è una strategia che non cambia, anzi si rafforza. Per Bruno «sempre con te» non è una firma pubblicitaria, ma il modo di intendere il rapporto con i clienti: una presenza radicata nel territorio, fatta di persone del posto che conoscono la propria comunità, e un servizio di assistenza e consulenza su misura che accompagna il cliente in ogni fase. Prima dell’acquisto, con un consiglio competente per scegliere il prodotto giusto; durante, con un’esperienza di negozio pensata per orientarsi con facilità e dopo, con un supporto che non finisce alla cassa.

È questo legame con le persone e con i luoghi la vera forza che Bruno porta con sé nei suoi primi 90 anni. Il rinnovamento dello store si inserisce nel calendario di iniziative con cui Bruno celebra nel 2026 i propri 90 anni di attività, un traguardo che testimonia il forte legame costruito nel tempo con il territorio, le comunità locali e le nuove generazioni di consumatori.

Un percorso che vede Bruno protagonista anche a livello nazionale: l’amministratore delegato di Bruno S.p.A., Diego Crisafulli, è anche Presidente di Euronics Italia. «I 90 anni di Bruno sono un traguardo che vogliamo festeggiare guardando avanti. Il rinnovamento dello store di Parco Corolla va in questa direzione: un ambiente più moderno, nuove aree dedicate e la stessa attenzione di sempre alle persone che visitano i nostri punti vendita È così che interpretiamo il nostro “sempre con te”» afferma Crisafulli. Un traguardo che si festeggia con le offerte Il rinnovamento è accompagnato da un evento promozionale unico.

Dal 16 al 29 luglio 2026, lo store Bruno di Parco Corolla propone un SottoCosto straordinario: una selezione di prodotti di elettronica di consumo a prezzo ridotto, dai grandi elettrodomestici alla telefonia. Un’occasione per scoprire il negozio rinnovato e le sue nuove aree. Informazioni su Bruno S.p.A. Fondata nel 1936 da Domenico Bruno e Palmina Finocchiaro, Euronics Bruno è un punto di riferimento nel settore dell’elettronica di consumo e dell’informatica in Italia. Euronics Bruno oggi conta circa 900 dipendenti con 37 punti vendita diretti e 14 affiliati tra Sicilia, Lombardia, Calabria e Triveneto.

Nel 2017, l’azienda ha avviato un piano di crescita nel nord Italia, culminato con l’inaugurazione di un nuovo punto vendita nel prestigioso Lifestyle Center Merlata Bloom a Milano nel 2023 e l’apertura di un altro punto vendita in provincia di Lodi nel 2024. Nel 2026 celebra i 90 anni di attività con un valore della produzione di circa 380 milioni di euro e un piano di investimenti da 15 milioni di euro per il triennio 2025-2027 destinati a tecnologia, logistica e retail.

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER BRUNO S.p.A





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