Taglio del nastro domani alle 11 per la nuova Casa di Comunità Hub di Milazzo. La struttura, situata nella sede di via Impallomeni, rappresenta il nuovo presidio dell’Asp di Messina e si candida a diventare il fulcro dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria di prossimità per l’intero Distretto.

Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, che illustrerà nel dettaglio il piano di riorganizzazione dei servizi sul territorio. L’apertura di questa sede segna un passo avanti cruciale nella strategia dell’Azienda sanitaria provinciale, impegnata nel completamento della rete delle Case e degli Ospedali di comunità in tutta la provincia di Messina.

​La nuova Casa di comunità funzionerà come un punto unico di accesso (PUA) per i cittadini, integrando diverse figure professionali per offrire un’assistenza a 360 gradi. All’interno della struttura collaboreranno in modo sinergico medici di Medicina Generale, ​specialisti ambulatoriali

​Infermieri, psicologi e operatori sociali.



​L’obiettivo è quello di garantire una presa in carico multidisciplinare e continuativa, specialmente per i pazienti più fragili o affetti da patologie croniche, riducendo al contempo gli accessi impropri ai Pronto soccorso ospedalieri.



​La sede di via Impallomeni – che ospita già alcuni servizi territoriali chiave, tra cui il Punto di primo intervento pediatrico – agirà come centro principale (Hub) di una rete che unisce Milazzo e i Comuni limitrofi. La Casa di comunità di Valdina completerà questo assetto nel ruolo di presidio periferico (Spoke).

E in vista dell’avvio a pieno regime della nuova organizzazione, i medici di Medicina generale del Distretto sanitario hanno intanto eletto i nuovi referenti delle Aggregazioni funzionali territoriali (Aft).

Designati Gianfranco Nastasi referente dell’Aft di Milazzo e Michele Formica referen-tedell’Aftdi Valdina.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin