A San Filippo del Mela fervono i preparativi per i festeggiamenti di Maria SS. del Carmelo, Patrona della città. Denso il programma, che da circa dieci giorni coinvolge i fedeli tra appuntamenti religiosi e ricreativi. «Celebriamo ogni anno con grande devozione la Madonna del Carmelo, patrona della città – dichiara il sindaco Gianni Pino -Ma quest’anno i festeggiamenti assumono un’importanza maggiore, poiché ricorrono 160 anni di Patrocinio della Vergine».

Un evento accolto con gioia dal nuovo parroco, Don Claudio Sirni, che nella sua lettera ai fedeli in occasione della solenne festività ha espresso sentimenti di emozione per aver avuto il privilegio di viverla come parroco della comunità. Domani alle 11 avrà luogo la solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Rev. Mons. Nino Caminiti, Parroco della Parrocchia “S. Giovanni Battista” in Larderia e Rettore del Santuario di Dinnamare. A seguire i fedeli pronunceranno la Supplica alla Beata Vergine del Carmelo. Nel tardo pomeriggio il momento più atteso: l’uscita trionfale diurna del simulacro della Beata Vergine, con uno speciale spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta “Tumore”, con gli effetti scenografici della ditta “La Pirotecnica CR” di Roberto Castorino. A seguire la solenne processione, aperta dai Tamburinai di Monforte San Giorgio e accompagnata dalle note del Corpo Bandistico “Amatori della musica” dell’U.P.C.F.Al rientro della processione, avrà luogo il concerto della Banda Giovanni Paolo II di Olivarella.

La serata si concluderà con il sorteggio e lo spettacolo pirotecnico in memoria del Cav. Giovanni Tumore, a cura della ditta Tumore di San Filippo del Mela.Particolarmente ricco anche il programma ricreativo, che culminerà questa sera a Piazza Duomo con il concerto di Danilo Sacco, storica voce dei Nomadi dal 1993 al 2011.«A causa della forte ondata di calore e dello stato di preallerta dichiarato dalla protezione civile – ha proseguito il sindaco – abbiamo ritenuto opportuno annullare alcuni appuntamenti previsti nella mattinata di domani e differire di 30/45 minuti l’inizio della solenne processione. Che uscirà alle 19. soluzione che ci consentirà di vivere i momenti di devozione e affidamento alla Vergine in sicurezza». «Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale per l’attenzione mostrata ogni anno». Queste le parole di Gianpaolo DiGiovanni, presidente del Comitato dei festeggiamenti, che ringrazia inoltre le associazioni, le ditte e gli sponsor che, con il loro contributo sinergico, hanno consentito l’organizzazione di questo evento così importante per la comunità filippese.

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