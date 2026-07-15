Prosegue il percorso del Motorhome Clinico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina nell’ambito del progetto PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute, Area di intervento “Contrastare la Povertà Sanitaria”.

La prossima tappa è in programma domenica 19 luglio, dalle ore 9 alle ore 13, a Milazzo, in via Tukory n. 43, dove l’ambulatorio mobile offrirà servizi sanitari di prossimità e attività di prevenzione rivolte in particolare alle persone che vivono condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-economica.

L’iniziativa rientra nelle azioni promosse dall’ASP di Messina per favorire un accesso sempre più equo alle cure e alla prevenzione, portando i servizi sanitari direttamente nei territori e avvicinando la sanità ai cittadini che, per diverse ragioni, incontrano maggiori difficoltà nell’accedere ai percorsi assistenziali. La tappa di Milazzo è realizzata grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, che ha messo a disposizione i locali necessari a supporto delle attività, e dell’Ente del Terzo Settore Utopia, partner operativo del progetto sul territorio.

Il progetto PNES, coordinato dall’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà (INMP), è finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con la partecipazione del Ministero della Salute.

L’ASP di Messina invita i cittadini interessati a cogliere questa opportunità di prevenzione e assistenza gratuita, confermando il proprio impegno nel ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari e nel promuovere una sanità di prossimità sempre più vicina alle esigenze della comunità.

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