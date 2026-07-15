L'ingresso del Pronto soccorso (FOTO OGGI MILAZZO)Ospedale Milazzo, morte sospetta al Pronto Soccorso. L’interrogazione di Sciotto alla Regione 15 Luglio 2026 Fare luce sulle gravi criticità che avrebbero caratterizzato la gestione di una paziente deceduta dopo essere transitata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale “G. Fogliani” di Milazzo. È questo l’obiettivo dell’interrogazione parlamentare presentata all’Assemblea Regionale Siciliana dall’onorevole Matteo Sciotto, rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore regionale della Salute. L’atto ispettivo prende le mosse dalla vicenda di una donna di 70 anni che, secondo quanto riportato nella documentazione richiamata nell’interrogazione e nell’esposto dei familiari, dopo essere giunta in ambulanza al Pronto Soccorso con dolore toracico, difficoltà respiratoria e vomito, sarebbe rimasta per oltre quattro ore senza essere sottoposta a visita medica, lasciando successivamente il presidio ospedaliero e venendo ritrovata priva di vita il giorno seguente nella propria abitazione. «L’obiettivo della mia interrogazione non è interferire con il lavoro della magistratura, che seguirà il proprio corso, ma pretendere che la Regione eserciti immediatamente i propri poteri di vigilanza e di controllo – dichiara Matteo Sciotto – Se quanto emerso dovesse trovare conferma, ci troveremmo di fronte a un fatto di una gravità inaudita, che impone risposte tempestive e verifiche rigorose sulle procedure adottate e sull’organizzazione del servizio di emergenza-urgenza». L’interrogazione chiede al Governo regionale di accertare se siano state rispettate le procedure di triage e di rivalutazione periodica dei pazienti, se il personale fosse adeguatamente formato, quali controlli siano stati esercitati dai responsabili del Pronto Soccorso e se, dopo il decesso della paziente, siano stati avviati audit clinici, verifiche interne o altre iniziative finalizzate a individuare eventuali criticità organizzative e ad adottare le necessarie misure correttive. «Ogni cittadino che si rivolge a un Pronto Soccorso deve avere la certezza di ricevere assistenza tempestiva e adeguata – conclude Sciotto – Quando si verifica una tragedia come questa, il dovere delle istituzioni è fare piena luce sui fatti, accertare eventuali responsabilità e intervenire con decisione affinché episodi simili non possano più ripetersi» Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.794 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT