Fare luce sulle gravi criticità che avrebbero caratterizzato la gestione di una paziente deceduta dopo essere transitata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale “G. Fogliani” di Milazzo. È questo l’obiettivo dell’interrogazione parlamentare presentata all’Assemblea Regionale Siciliana dall’onorevole Matteo Sciotto, rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore regionale della Salute.

L’atto ispettivo prende le mosse dalla vicenda di una donna di 70 anni che, secondo quanto riportato nella documentazione richiamata nell’interrogazione e nell’esposto dei familiari, dopo essere giunta in ambulanza al Pronto Soccorso con dolore toracico, difficoltà respiratoria e vomito, sarebbe rimasta per oltre quattro ore senza essere sottoposta a visita medica, lasciando successivamente il presidio ospedaliero e venendo ritrovata priva di vita il giorno seguente nella propria abitazione.

«L’obiettivo della mia interrogazione non è interferire con il lavoro della magistratura, che seguirà il proprio corso, ma pretendere che la Regione eserciti immediatamente i propri poteri di vigilanza e di controllo – dichiara Matteo Sciotto – Se quanto emerso dovesse trovare conferma, ci troveremmo di fronte a un fatto di una gravità inaudita, che impone risposte tempestive e verifiche rigorose sulle procedure adottate e sull’organizzazione del servizio di emergenza-urgenza».

L’interrogazione chiede al Governo regionale di accertare se siano state rispettate le procedure di triage e di rivalutazione periodica dei pazienti, se il personale fosse adeguatamente formato, quali controlli siano stati esercitati dai responsabili del Pronto Soccorso e se, dopo il decesso della paziente, siano stati avviati audit clinici, verifiche interne o altre iniziative finalizzate a individuare eventuali criticità organizzative e ad adottare le necessarie misure correttive.

«Ogni cittadino che si rivolge a un Pronto Soccorso deve avere la certezza di ricevere assistenza tempestiva e adeguata – conclude Sciotto – Quando si verifica una tragedia come questa, il dovere delle istituzioni è fare piena luce sui fatti, accertare eventuali responsabilità e intervenire con decisione affinché episodi simili non possano più ripetersi»

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