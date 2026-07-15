Milazzo, incendio in un’abitazione di via Tre Monti. Proprietario in ospedale 15 Luglio 2026 Cronaca Attimi di apprensione a Milazzo, dove si è registrato un incendio all’interno di un appartamento all’ultimo piano di un palazzo di via Tre Monti, dove si trova l’ufficio collocamento.Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono sprigionate all’improvviso all’interno dell’abitazione.Il rogo con molta probabilità è riconducibile a un improvviso guasto all’impianto di climatizzazione. In pochissimo tempo il fumo ha invaso l’appartamento e l’intero quartiere rendendo l’aria irrespirabile.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i locali e l’area evitando che il rogo si propagasse alle abitazioni adiacenti dello stabile.Intervenuta anche un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato sul posto le prime cure all’anziano proprietario dell’appartamento che, nel tentativo di mettersi in salvo o di limitare i danni, ha inalato una considerevole quantità di fumo. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Sono in corso accertamenti per stabilire il suo stato di salute. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.674 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT