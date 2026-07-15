Attimi di apprensione a Milazzo, dove si è registrato un incendio all’interno di un appartamento all’ultimo piano di un palazzo di via Tre Monti, dove si trova l’ufficio collocamento.

​Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono sprigionate all’improvviso all’interno dell’abitazione.



Il rogo con molta probabilità è riconducibile a un improvviso guasto all’impianto di climatizzazione. In pochissimo tempo il fumo ha invaso l’appartamento e l’intero quartiere rendendo l’aria irrespirabile.



​Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i locali e l’area evitando che il rogo si propagasse alle abitazioni adiacenti dello stabile.

​Intervenuta anche un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato sul posto le prime cure all’anziano proprietario dell’appartamento che, nel tentativo di mettersi in salvo o di limitare i danni, ha inalato una considerevole quantità di fumo. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Sono in corso accertamenti per stabilire il suo stato di salute.



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin