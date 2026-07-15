LETTERA. Incrocio pericoloso tra Vico Antares e Via Acqueviole a Milazzo: «serve un intervento» 15 Luglio 2026 Cronaca Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice che segnale un grave pericolo per la sicurezza stradale. Di seguito il testo LA LETTERA. Vi scrivo per segnalare una situazione di grave pericolo per la sicurezza stradale che si registra quotidianamente a Milazzo, precisamente all’altezza dell’incrocio in cui Vico Antares si immette su Via Acqueviole. Chi si immette su Via Acqueviole da Vico Antares si trova davanti a un segnale di STOP caratterizzato da una visibilità quasi nulla. Il problema è causato dalla presenza costante di auto parcheggiate sul lato destro della carreggiata, a ridosso del marciapiede, che ostruiscono completamente la visuale della strada principale a chi deve svoltare.Per immettersi in sicurezza su Via Acqueviole, gli automobilisti sono costretti a sporgersi pericolosamente al centro della carreggiata, rischiando continuamente l’impatto con i veicoli in transito. Per risolvere questa criticità prima che si verifichino incidenti gravi mi permetto di suggerire due possibili soluzioni: l’Istituzione di un Divieto di Sosta e Fermata (con rimozione coatta) almeno nel primo tratto del marciapiede adiacente all’incrocio, per liberare la visuale. E l’installazione di uno Specchio Parabolico stradale sul lato opposto della carreggiata, di fronte allo STOP di Vico Antares, in modo da consentire a chi svolta di controllare il flusso del traffico in sicurezza. Confido nella sensibilità della vostra redazione affinché possiate dare voce a questa segnalazione, sollecitando un pronto intervento da parte degli uffici comunali competenti e della Polizia Municipale per la messa in sicurezza dell’incrocio. Ringraziando per lo spazio che vorrete dedicare a questa tematica di sicurezza pubblica, porgo cordiali saluti. Graziana Tritone Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.181 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT