Serata Sushi all’Eolian Milazzo Hotel. Cena in piscina con chef Massimo Milano e Mariagrazia Pizzurro 15 Luglio 2026 Redazionali L’Eolian Milazzo Hotel si prepara a ospitare uno degli eventi gastronomici più attesi della stagione. Una cena a quattro mani che promette di deliziare anche i palati più esigenti. Venerdì 17 luglio, a partire dalle 20.30, i riflettori si accenderanno su una sinergia culinaria d’eccezione. Da un lato, la creatività dello chef dell’Eolian Massimo Milano, dall’altro il sushi di Mariagrazia Pizzurro. La serata nasce con l’obiettivo di fondere la grande tradizione della cucina di mare mediterranea con le tecniche e la filosofia del sushi d’autore. Un connubio perfetto che vedrà alternarsi e integrarsi piatti studiati nei minimi dettagli, capaci di valorizzare il pescato locale attraverso accostamenti inediti e sorprendenti. L’evento si terrà nella splendida e raffinata cornice che offre la piscina dell’Eolian Milazzo Hotel, l’ambiente ideale per godersi una serata estiva all’insegna del relax, dell’esclusività e del divertimento. Trattandosi di un evento esclusivo, i posti sono limitati e la prenotazione è fortemente consigliata. Per informazioni 090/9221992 ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER EOLIAN MILAZZO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 922 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT