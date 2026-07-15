Serata Sushi all’Eolian Milazzo Hotel. Cena in piscina con chef Massimo Milano e Mariagrazia Pizzurro

Serata Sushi all’Eolian Milazzo Hotel. Cena in piscina con chef Massimo Milano e Mariagrazia Pizzurro

L’Eolian Milazzo Hotel si prepara a ospitare uno degli eventi gastronomici più attesi della stagione. Una cena a quattro mani che promette di deliziare anche i palati più esigenti.​

Venerdì 17 luglio, a partire dalle 20.30, i riflettori si accenderanno su una sinergia culinaria d’eccezione. Da un lato, la creatività dello chef dell’Eolian Massimo Milano, dall’altro il sushi di Mariagrazia Pizzurro.​

La serata nasce con l’obiettivo di fondere la grande tradizione della cucina di mare mediterranea con le tecniche e la filosofia del sushi d’autore. Un connubio perfetto che vedrà alternarsi e integrarsi piatti studiati nei minimi dettagli, capaci di valorizzare il pescato locale attraverso accostamenti inediti e sorprendenti.

L’evento si terrà nella splendida e raffinata cornice che offre la piscina dell’Eolian Milazzo Hotel, l’ambiente ideale per godersi una serata estiva all’insegna del relax, dell’esclusività e del divertimento.

​Trattandosi di un evento esclusivo, i posti sono limitati e la prenotazione è fortemente consigliata.

Per informazioni 090/9221992

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER EOLIAN MILAZZO

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