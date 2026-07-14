Il tennis milazzese si tinge dei colori del Nuovo CT Vela Milazzo (NCTV). La fase a gironi del Campionato di Serie D3 Maschile 2026, fase provinciale di Messina, ha emesso il suo verdetto inappellabile: il NCTV Milazzo conquista la vetta della classifica, chiudendo il raggruppamento da capolista indiscussa. Un traguardo prestigioso che certifica il valore di un progetto sportivo solido e in continua ascesa.

Un Cammino da Imbattuti. I numeri parlano chiaro e raccontano di una cavalcata trionfale. Su 5 gare disputate, il team milazzese ha collezionato ben 4 vittorie schiaccianti contro club storici e blasonati del panorama messinese, imponendo il proprio gioco e la propria determinazione su ogni superficie. L’unico pareggio è arrivato nell’attesissimo scontro diretto contro la seconda forza del girone Tennis School Messina (ex TC Curcuraci), un 2-2 combattuto fino all’ultimo respiro che ha blindato la prima posizione, dimostrando la tenuta mentale e tecnica della squadra anche nei momenti di massima pressione agonistica.

La Forza del Vivaio Agonistico. Il vero segreto di questo successo non risiede solo nel talento estemporaneo, ma in una programmazione meticolosa che parte da lontano. Il vivaio agonistico del NCTV Milazzo si conferma un’eccellenza assoluta, una vera e propria fucina di campioni in erba e atleti maturi. L’investimento costante sulle giovani racchette locali ha creato un senso di appartenenza unico: chi scende in campo non gioca solo per sé stesso, ma difende con orgoglio i colori del proprio circolo, trasformando ogni match in una battaglia di cuore e tecnica.

I Protagonisti in Campo e Fuori. Un applauso speciale va ai singoli giocatori che hanno sudato su ogni palla per regalare questa gioia alla città. Tra i protagonisti assoluti che si sono alternati in singolare e doppio, si sono distinti per carisma, solidità e colpi vincenti: Antonio Letterio Martinis – Esperienza e precisione al servizio della squadra. Alberto Mezzatesta – Solidità granitica e tenuta mentale ineccepibile. Ivan Cannistrà – Esplosività e talento nei momenti decisivi. Federico Consolo Coniglio – Agilità e caparbietà tattica. Giuseppe Ullo – Un supporto fondamentale e un’energia vitale per il gruppo.

Ma una grande squadra non esiste senza una grande guida. Il merito di questa cavalcata va condiviso equamente con lo staff tecnico, diretto dal maestro Stefano Cambria, il capitano Giovanni Vaccarino, che ha saputo preparare ogni incontro con acume tattico e ha gestito le energie fisiche e mentali dei ragazzi in modo impeccabile. Alle loro spalle, il lavoro silenzioso ma fondamentale dei dirigenti del circolo, tra i quali Alan De Marco, capaci di creare un ambiente sano, stimolante e professionale, garantendo le risorse e il supporto necessari per competere ai massimi livelli.

Verso le Qualificazioni Regionali. Appuntamento fissato: Sorteggio il 4 settembre presso il Comitato Regionale. Non c’è tempo per cullarsi sugli allori. Archiviata la pratica provinciale con il primo posto in cassaforte, gli occhi del NCTV Milazzo sono già puntati sul prossimo, ambizioso obiettivo: la fase regionale. Il destino dei ragazzi milazzesi si deciderà il prossimo 4 settembre, data in cui il comitato regionale effettuerà i sorteggi per il tabellone ad eliminazione diretta. La Sicilia del tennis è avvisata: il NCTV Milazzo arriverà a questo appuntamento non come una semplice outsider, ma come una corazzata pronta a difendere il proprio valore e a portare in alto, ancora una volta, il nome della città.

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