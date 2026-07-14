Un importante riconoscimento europeo è stato assegnato a Carolyn Berger, vice-direttrice e responsabile delle attività educative del MuMa Museo del Mare Milazzo, tra i docenti vincitori dello Scientix Citizen Science Award 2026, consegnato durante la cerimonia ufficiale svoltasi il 10 luglio presso la sede di European Schoolnet a Bruxelles.

La Berger ha ricevuto il premio insieme al team della Benedetto XV International School di Grottaferrata, contribuendo a rappresentare l’Italia in una delle più importanti iniziative europee dedicate all’innovazione nell’educazione scientifica. Il progetto premiato, “BirDiversity”, è stato ideato e coordinato da Carolyn Berger (STEM Educatore e Scientix Ambassador) insieme a Elisa Pelati (Geografia), Liesbeth Veltkamp (Arte) e Monica Nherera (Matematica). Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del progetto europeo CROPS – Curating, Replicating, Orchestrating and Propagating Citizen Science across Europe, che promuove la citizen science come strumento per coinvolgere studenti e cittadini nella ricerca scientifica e contribuire agli obiettivi delle Missioni dell’Unione Europea.

L’impegno della Berger nella citizen science è strettamente legato al suo lavoro al MuMa di Milazzo, dove da sei anni coordina la City Nature Challenge, un’iniziativa internazionale che coinvolge cittadini, scuole e associazioni nel monitoraggio e nella documentazione della biodiversità locale. Grazie a questo progetto, Milazzo è risultata per tre anni consecutivi la città italiana con la maggiore biodiversità d’Italia e tra le prime cinquanta al mondo. «Il progetto CROPS ci ha ispirato a trasformare la classe in un luogo dove gli studenti possono avere un impatto concreto», racconta Carolyn Berger.

«Abbiamo voluto creare un percorso realmente interdisciplinare, in cui scienze, geografia, arte e matematica lavorassero insieme per affrontare un tema di grande attualità come le migrazioni. Attraverso dati scientifici autentici e strumenti utilizzati dalla comunità scientifica internazionale, gli studenti sono diventati veri co-investigatori: hanno analizzato dati raccolti sulle piattaforme iNaturalist ed eBird, ricostruito le rotte migratorie con mappe digitali, realizzato illustrazioni scientifiche delle specie studiate e interpretato i dati raccolti. Il progetto si è concluso con una Science Fair aperta alla comunità, durante la quale sono stati proprio gli studenti a presentare le loro ricerche attraverso poster scientifici».

L’esperienza maturata al MuMa e il costante legame con il territorio di Milazzo continuano a ispirare il suo lavoro educativo, dimostrando come la collaborazione tra scuola, ricerca e istituzioni culturali possa contribuire a formare cittadini più consapevoli e partecipi nella tutela della biodiversità e dell’ambiente.

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