Il sindaco Pippo Midili ha nominato l’assessore Santi Romagnolo vicesindaco della città di Milazzo. La nomina è stata formalizzata con apposita determinazione sindacale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 7, della Legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 e successive modifiche, che disciplina la designazione del vicesindaco nei Comuni siciliani.

L’incarico si inserisce nel percorso amministrativo avviato con la costituzione della Giunta comunale, nominata a seguito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 e dell’assegnazione delle relative deleghe. In qualità di vicesindaco, l’ingegnere Romagnolo sostituirà il sindaco in tutti i casi di assenza o impedimento, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dalla normativa regionale vigente, assicurando la continuità dell’azione amministrativa.Il provvedimento dà atto del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia di composizione degli organi di governo degli enti locali, comprese le disposizioni relative all’insussistenza di cause di incompatibilità e ai rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con il sindaco, i consiglieri comunali e gli altri componenti della Giunta.

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