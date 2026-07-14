Prosegue il percorso di riqualificazione del patrimonio pubblico cittadino. La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico di Palazzo D’Amico, storico edificio di via Marina Garibaldi che ospita la Biblioteca comunale, un intervento finanziato con 585 mila euro nell’ambito del Siru (Sistema Intercomunale di Rango Urbano) nell’ambito del programma di oltre 5 milioni di euro assegnato al Comune di Milazzo attraverso la progettualità del Siru, destinata a sostenere interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio pubblico.

I progetti sono già esecutivi e le risorse sono disponibili: una volta completato l’iter amministrativo presso gli uffici regionali, sarà possibile procedere con l’avvio dei cantieri.

Palazzo D’Amico, edificio storico situato nel cuore del centro cittadino e sede della Biblioteca comunale, si sviluppa su tre elevazioni fuori terra ed è caratterizzato da una struttura portante in muratura, solai in legno e copertura a falde. L’immobile presenta oggi diffuse criticità dovute al naturale degrado del tempo: le parti aggettanti risultano ammalorate per effetto degli agenti atmosferici e delle infiltrazioni di acqua piovana, mentre sulle murature perimetrali sono presenti fenomeni di umidità di risalita, con conseguenti alterazioni degli intonaci e locali formazioni di muffa. Situazioni che incidono sulla conservazione dell’edificio, sull’efficienza energetica e sul comfort degli ambienti destinati ai servizi bibliotecari.

Il progetto consentirà di intervenire in maniera organica sull’involucro edilizio attraverso il rifacimento degli intonaci esterni con materiali termoisolanti ad alta traspirabilità, capaci di migliorare le prestazioni energetiche senza alterare il pregio architettonico dell’immobile. Saranno inoltre sostituiti gli infissi esistenti con nuovi serramenti in legno ad alta efficienza energetica e vetrocamera basso emissiva, mantenendo inalterate forme, proporzioni e caratteristiche estetiche originarie.

L’intervento prevede anche la completa sostituzione dell’attuale impianto di climatizzazione con un moderno sistema VRF ad alta efficienza, in grado di ridurre sensibilmente i consumi energetici e migliorare il comfort degli utenti della biblioteca. Le unità esterne saranno collocate in appositi vani tecnici interni per preservare il decoro dell’edificio.Completerà il progetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10,12 kW, costituito da 22 pannelli installati in modo complanare alla copertura, così da garantire la massima integrazione paesaggistica e contribuire all’autoproduzione di energia destinata ad alimentare gli impianti della struttura.Tutti gli interventi saranno realizzati nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici e architettonici che interessano il centro storico di Milazzo. Il progetto non comporterà modifiche alla sagoma dell’edificio né incrementi volumetrici e consentirà di migliorare significativamente le prestazioni energetiche preservando l’identità storico-architettonica di Palazzo D’Amico.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin