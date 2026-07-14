Giovedì 16 luglio, alle 19, prenderà il via il secondo appuntamento di “PRESENTE SINGOLARE – UN’OPERA, UN(‘) ARTISTA, UN MESE AL MUSEO”: la kermesse che offre una vetrina mensile agli artisti locali, invitati a esporre una singola opera in stretta connessione con il patrimonio storico della città. Protagonista di questo mese sarà il pittore e acquerellista milazzese Salvo Currò, reduce dal recente successo internazionale in Giappone.

L’artista presenterà “Marea archeologica”, un dipinto site-specific creato appositamente per l’evento. L’opera troverà collocazione nella sala 10 del museo, spazio che custodisce preziosi reperti di età romana e bizantina, attivando un suggestivo corto circuito temporale.

Il fulcro di “Presente Singolare” risiede proprio nella capacità di stimolare un dialogo inedito tra i linguaggi della contemporaneità e le testimonianze del passato. Come evidenziato dalla storica dell’arte Valentina Certo, che interverrà durante la manifestazione, la tela di Currò «nasce in dialogo diretto con la sala dell’Antiquarium, luogo in cui la memoria archeologica incontra la storia produttiva e marinara del territorio».

Il titolo stesso, “Marea archeologica”, evoca il moto perpetuo del mare e della memoria: un flusso in cui il passato riaffiora costantemente nel presente, stimolando una profonda riflessione sulle tracce lasciate dalla storia nel territorio mamertino. Per Salvo Currò si tratta di un ritorno a casa dopo importanti traguardi oltreoceano. Noto per il suo stile espressivo inconfondibile – dominato dai colori della Sicilia e da creature marine dai grandi occhi allegri e scanzonati – Currò ha recentemente portato la sua arte a Bruxelles, Los Angeles e Osaka.

Proprio lo scorso giugno, il pittore è stato l’unico italiano a partecipare e a ricevere un prestigioso riconoscimento alla collettiva internazionale “Genten Art” di Tokyo. Un successo che vedrà le sue due opere premiate protagoniste di una mostra itinerante nei musei d’arte contemporanea di Osaka e Kyoto nei prossimi mesi.I prossimi appuntamenti e la cornice istituzionale.

Ma la rassegna milazzese, curata da Maria Pia Mistretta (funzionario direttivo dell’Antiquarium), non si ferma qui. Il calendario dei prossimi mesi prevede altri due appuntamenti di rilievo: il 21 agosto la pittrice Giusy Giorgianni presenterà l’opera “Dietro l’ideale”, mentre il 12 settembre la pittrice Maria Teresa Giunta esporrà la tela “Sommerso”. L’intero ciclo di incontri si inserisce nel più ampio cartellone de “Il Sorriso degli Dei”, la rassegna culturale firmata dalla direzione artistica di Anna Ricciardi e promossa dal Parco Archeologico di Tindari, guidato da Giuseppe Natoli.

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