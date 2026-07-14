La Nave Scuola “Giorgio Cini” della Guardia di Finanza torna a Milazzo a distanza di due anni, alla guida del Capitano Simone Nunzio Ruggeri, già comandante della locale Sezione Operativa Navale dal 2022 al 2025.

L’unità rimarrà ormeggiata nel porto di Milazzo ed è attualmente impegnata nel progetto “E…state con la Guardia di Finanza”. In questi giorni, i giovani partecipanti visiteranno la città mamertina e le sue bellezze storiche e naturali.

La nave scuola Giorgio Cini è stata costruita dai cantieri navali “A. Lucchese” di Venezia per l’addestramento degli allievi e studenti dell’omonima fondazione veneziana ed è stata varata l’11 febbraio 1970. Acquistata dal Corpo il 9 novembre 1982, è entrata in servizio il 27 aprile 1983, dopo l’esecuzione di radicali lavori di adattamento. Ammiraglia della flotta della Guardia di Finanza, è lunga 54 metri ed è caratterizzata da una ampia capacità alloggiativa per equipaggio e allievi in formazione. Dotata di moderni strumenti di navigazione e scoperta, viene impiegata in varie località del Mediterraneo, svolgendo funzioni di addestramento del personale specializzato della Guardia di Finanza nonché attività di rappresentanza e accoglienza a bordo di autorità. La Nave Scuola “Giorgio Cini” ha da poco concluso una campagna addestrativa in territorio estero, raggiungendo il porto di Pola in Croazia, sede iniziale della Scuola Nautica della Guardia di Finanza, che quest’anno celebra il centesimo anniversario dalla sua fondazione.

LA CURIOSITÀ. Al momento del varo, la nave venne benedetta dall’allora Patriarca di Venezia, Mons. Albino Luciani, eletto poi sommo pontefice con il nome di Papa Giovanni Paolo I.

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