SAN FILIPPO DEL MELA. La stagione estiva entra nel vivo con un nuovo appuntamento all’insegna della musica, della tradizione e della condivisione. L’Associazione Musicale Culturale “Giovanni Paolo II” di Olivarella, presieduta da Domenico Mendolia, sarà protagonista di “Estate in Musica 2026“, il tradizionale concerto estivo in programma giovedì 16 luglio, alle 22, in Piazza Duomo a San Filippo del Mela, al termine della processione in onore della Beata Vergine Maria del Carmelo.

A dirigere la Banda Musicale sarà il maestro Giuseppe De Luca, che guiderà i musicisti in un programma ricco di emozioni e coinvolgimento, con un repertorio pensato per regalare al pubblico una serata all’insegna della buona musica e della condivisione, nella suggestiva cornice del centro storico di San Filippo del Mela.

La Banda Musicale “Giovanni Paolo II”, nata nel 2009 all’interno dell’Oratorio dell’Amicizia di Olivarella, rappresenta oggi una realtà culturale e musicale consolidata del territorio. Nel corso degli anni ha preso parte a numerosi concerti, rassegne e manifestazioni di rilievo, distinguendosi per il costante impegno nella formazione musicale e nella valorizzazione della tradizione bandistica, coinvolgendo musicisti di tutte le età e promuovendo i valori della cultura e della socialità attraverso la musica.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di San Filippo del Mela e con la collaborazione del Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmelo, che ha voluto inserire il concerto nel programma dei solenni festeggiamenti patronali.

L’appuntamento è fissato, quindi, al rientro della processione, Piazza Duomo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serata che promette di regalare emozioni, musica e momenti di autentica condivisione tra cittadini, fedeli e appassionati.

Articolo di MARCO GITTO

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