La verità è che “Il cuore prima o poi si spacca” e ci ritroviamo all’improvviso guerrieri pronti a rinascere. «E i guerrieri non nascondono le cicatrici, le mostrano solo a chi amano». Ci mette poco il giornalista messinese Francesco Musolino a sintetizzare il suo romanzo d’esordio “L’attimo Prima“. Libro che verrà presentato a Palazzo D’Amico…

Novembre 2019. “Angelica, leggi l’articolo che ho scritto per presentare l’evento di Francesco. Come ti sembra?”.

“Mi pare ok. Hai messo tutto. Pubblica. Muoviti“, perentoria. E poi aggiunge: “mi piace l’attacco“.

Oggi, nella Chiesa del Sacro Cuore, quartiere a lei molto caro dove si trova il panificio dei genitori che gestiva e dove ha inaugurato la sua prima libreria Mondadori, l’intera città di Milazzo ha salutato Angelica Furnari. La libraia di 48 anni scomparsa sabato scorso. In una caldissima notte di luglio. Lei, grandissima guerriera sempre pronta a rinascere, che le sue cicatrici le ha mostrate veramente solo a chi amava. E solo nei suoi rari momenti di sconforto. Poi nulla. A nessuno diceva mai niente. Per lei la malattia era da combattere, con tanta forza ma in silenzio. Ed in silenzio è andata via. Per anni ha tenuto la sua malattia nascosta e la sua sofferenza mascherata da un bellissimo sorriso che nessuno mai è riuscito a spegnere. Mai ha abbandonato le sue due librerie, quella di Milazzo e quella di Barcellona. E in ogni evento che ideava veniva fuori la sua grandissima passione per i libri. E il suo cuore.

Insieme abbiamo organizzato la prima presentazione del libro di Francesco Musolino e insieme stavamo preparando la seconda. Sempre a Milazzo. Era riuscita a programmarla per il prossimo 24 luglio. “Rossana, mi ha detto, presentiamo Musolino. Devo stabilire solo la data. Ti faccio sapere in questi giorni, tu intanto passa dalla libreria e prenditi il libro. Così leggi“, sempre perentoria. “Modero io ma tu devi essere in prima fila. E scrivere un bell’articolo“. Tra le due presentazioni, dal 2019 ad oggi, un’amicizia che è diventata sempre più intensa. Le confidenze. La mia separazione e il suo dirmi ogni volta che passavo dalla libreria “se hai bisogno io ci sono. Fozza chi facisti bonu“. Sempre pronta a trasmettermi tutta la sua forza e il suo coraggio. Che metà era già abbastanza. Presente quando Oggi Milazzo è passato sotto la mia gestione. “Fozza che è meglio. A me piace tanto come scrivi“. E poi lo scorso ottobre in un messaggio: “In bocca al lupo per la WebTv“. “Sono spaventatissima, Angelica. E’ una nuova avventura. Non ho mai fatto Tv“. Lei “E’ normale tu lo sia, meglio così eviterai errori ma andrà bene, sei brava“. Perché, diciamolo, quando ti senti dire “sei brava” anche se non lo sei, diventi invincibile.

Poi il 3 luglio il tuo ultimo messaggio. “Ciao cara. Io domani nn potrò esserci, ci sarà Carmen per conto della libreria – il riferimento è alla presentazione del libro Le dirimpettaie di Serena Bortone che lei aveva voluto affidarmi nell’ambito del Milazzo Cult Festival. Inoltre il 24 luglio modereresti tu il libro di Francesco. Io sto qui?”. E subito dopo la foto dell’ospedale. Ci eravamo viste pochi giorni prima in libreria. E ancora prima in giro. Era con il suo piccolo e dolcissimo Giorgio.

Un messaggio in cui, nel tuo modo, mi hai detto tutto. Ho capito che da quell’ospedale non saresti uscita facilmente. “Certo Angelica. Ci sono per tutto. Ma tu cerca di stare bene. Ti aspetto“.

«Nata tra i sacchi di farina – ha detto oggi padre Dario Mostaccio durante l’omelia – è riuscita a dedicare alla sua passione tutta la sua vita. E’ riuscita a creare in città uno spazio di dialogo. In libreria la gente entrava per comprare i suoi libri e trovava spunti di riflessione e sorrisi. Era una donna che sapeva ascoltare, dote rarissima. Impegnata nel sociale e nella vita politica milazzese ha scritto il libro più bello. Quello della sua vita. Che adesso devo essere d’esempio per tutti. Ecco perché dobbiamo cercare Angelica in quello che ha costruito». A salutare Angelica, oggi, c’era una folla di gente in lacrime. Molti rimasti fuori. La chiesa non è riuscita ad accogliere tutti. Il caldo afoso di questa triste giornata di luglio non è riuscito a scoraggiare nessuno. Perchè è vero, Angelica sapeva ascoltare. Anche chi non parlava.

“Commare, mi piace come scrivi“, mi dicevi. Ecco, vedi, questa volta ho scritto per te. Ed ogni parola è stata una lacrima.

Rossana Franzone



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