Nella mattinata di oggi, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per prestare soccorso a un uomo, vittima di una caduta durante un’escursione in località Zucco Grande, sull’isola di Filicudi.

Data la natura impervia del terreno, la Sala Operativa di Messina ha disposto un tempestivo intervento di soccorso aereo, attivando il Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Catania. L’elicottero “Drago 142”, giunto sul posto, ha effettuato il recupero dell’infortunato tramite l’impiego del verricello e di personale elisoccorritore, che ha provveduto a una prima stabilizzazione.

Contestualmente, è stata mobilitata la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari saliti a bordo di una motobarca della Guardia Costiera, per coordinare l’assistenza via mare e a terra.

Al termine del recupero, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina e affidato al personale sanitario per le cure del caso. L’operazione è stata condotta con successo grazie al costante coordinamento tra il Comando dei Vigili del fuoco di Messina e il Reparto Volo di Catania.

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