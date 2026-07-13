Un importante traguardo internazionale per HOMI Too, giovane brand italiano fondato a Milazzo da tre imprenditrici e stiliste, che è stato premiato presso la prestigiosa Università della Sorbona di Parigi come brand emergente, ricevendo un riconoscimento dedicato alla creatività, alla determinazione e al valore dell’imprenditoria femminile nel mondo della moda.

Il premio è stato consegnato personalmente da Alviero Martini, simbolo dell’eccellenza del Made in Italy nel panorama della moda internazionale, rendendo questo momento ancora più significativo per il percorso del brand.

La motivazione del riconoscimento celebra “la creatività, l’energia e la forza con cui tre giovani imprenditrici affrontano ogni difficoltà per affermarsi come stiliste emergenti. Proprio nella loro specialità di donne, la loro ricchezza: da cui scaturisce la loro identità come pure la loro modalità, uniche nel raccontarsi e nel creare fashion, in un unico sogno: costruire qualcosa che vada oltre la moda, che parli di libertà, espressione e autenticità.”

Parole che rappresentano pienamente la filosofia di HOMI Too, un progetto nato dalla passione condivisa di tre giovani donne che hanno scelto di trasformare un sogno in una realtà imprenditoriale. Fin dalla sua nascita, il brand ha voluto raccontare una moda che non fosse soltanto estetica, ma anche identità, carattere e libertà di espressione.

«Ricevere questo premio alla Sorbona è un’emozione difficile da descrivere. Ancora oggi facciamo fatica a credere che il nostro percorso ci abbia portate fino a qui. Essere premiate in un luogo così prestigioso e ricevere questo riconoscimento dalle mani di Alviero Martini è un onore immenso che porteremo sempre con noi. Per noi rappresenta molto più di un traguardo: è la conferma che il coraggio, il lavoro quotidiano e la determinazione possono trasformare un sogno in qualcosa di concreto.»

Le fondatrici aggiungono: «Questo premio appartiene a tutte le persone che hanno creduto in HOMI Too sin dall’inizio. È uno stimolo a continuare a crescere senza perdere ciò che ci rende autentiche: la voglia di creare una moda che racconti storie, emozioni e libertà, andando oltre le tendenze.»

Questo riconoscimento rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di HOMI Too e conferma come il talento, l’innovazione e la visione delle nuove generazioni possano trovare spazio e apprezzamento anche in contesti internazionali di grande prestigio.

Per HOMI Too, questo è solo l’inizio di un cammino che punta a portare nel mondo una visione della moda autentica, contemporanea e profondamente legata ai valori dell’espressione personale, dell’inclusività e del Made in Italy.

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