Ci sarà anche un po’ di Milazzo questa sera, in prima serata su Rai 1, nella nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela.Tra i protagonisti della straordinaria spedizione scientifica realizzata nello Stretto di Messina figurano infatti tre nomi legati alla città mamertina: Teresa Romeo, dirigente di ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn e milazzese d’adozione; Claudio Berti, milazzese e primo tecnologo della Stazione Zoologica Anton Dohrn; e Carmelo Isgrò, biologo, fondatore e direttore del MuMa Museo del Mare Milazzo.

La missione, coordinata da Teresa Romeo, aveva un obiettivo tanto affascinante quanto complesso: documentare e studiare Errina aspera, un rarissimo corallo che, in tutto il Mar Mediterraneo, vive esclusivamente nelle profondità dello Stretto di Messina su cui Daniela Pica, ricercatrice SZN Calabria sta studiando le risposte ai cambiamenti climatici.

Per raggiungere questo straordinario organismo sono stati impiegati alcuni tra i migliori esploratori subacquei italiani, guidati da Roberto Rinaldi, documentarista di fama internazionale ed ex componente del leggendario team di Jacques Cousteau. Le immersioni sono state effettuate con respiratori a circuito chiuso, miscele respiratorie dedicate e sofisticati sistemi di navigazione subacquea, tecnologie indispensabili per operare in sicurezza a grandi profondità.

La ricerca rappresenta un importante contributo allo studio degli ecosistemi profondi del Mediterraneo e consentirà agli scienziati di comprendere meglio gli effetti che il cambiamento climatico sta producendo anche sugli habitat marini più remoti e meno conosciuti.Scienza, tecnologia, esplorazione e il fascino senza tempo dello Stretto di Messina si fondono così in una missione di grande valore scientifico che questa sera entrerà nelle case degli italiani grazie a “Noos”.

Per Milazzo è motivo di orgoglio vedere tre professionisti legati al territorio contribuire a una ricerca di rilevanza internazionale e raccontare, attraverso la televisione, uno degli ambienti marini più straordinari e misteriosi del Mediterraneo.

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