Si è concluso con un’assoluzione piena il calvario giudiziario di un giovane di 23 anni di San Filippo del Mela, finito sul banco degli imputati con la pesante accusa di detenzione di sostanze stupefacenti in concorso. Il Tribunale ha pronunciato la sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”, accogliendo integralmente le tesi della difesa portata avanti dall’avvocato Giuseppe Coppolino.

​La vicenda risale a maggio 2023, quando le forze dell’ordine avevano intercettato il trasporto e la detenzione di un ingente quantitativo di droga nel territorio di Santa Lucia del Mela. Nello specifico, si trattava di 11 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1.100 grammi.

​Mentre gli altri due presunti complici sono stati giudicati separatamente seguendo riti alternativi, il 23enne ha scelto di affrontare il dibattimento con il rito ordinario, protestando la propria totale estraneità fin dal primo momento.

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​Il quadro accusatorio appariva inizialmente complesso, poggiando su elementi apparentemente compromettenti come alcune intercettazioni telefoniche e la comprovata presenza del giovane sul luogo di rinvenimento della droga.

​Tuttavia, durante il processo, attraverso una meticolosa ricostruzione degli eventi, l’avvocato Coppolino ha fornito ai giudici una versione alternativa e solida dei fatti, dimostrando come la presenza del 23enne in quel determinato contesto e i contatti telefonici registrati fossero del tutto casuali e non legati al traffico di stupefacenti.



​Il Tribunale, valutate le prove e gli argomenti sollevati dal difensore, ha così scagionato il ragazzo da ogni accusa, restituendogli la totale libertà e la dignità personale dopo tre anni dall’inizio delle indagini.

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