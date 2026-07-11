L’incontro con gli operatori commerciali del centro storico, promosso dall’assessore allo Sviluppo economico Nino Italiano e inizialmente programmato per lunedì 13 luglio, alle 11, nella Sala Giunta di Palazzo dell’Aquila, è stato rinviato a data da destinarsi.

Il confronto, rivolto in particolare ai titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell’area di via Medici e Marina Garibaldi, sarà riprogrammato nelle prossime settimane.

Resta confermata la volontà dell’amministrazione comunale di proseguire il percorso di dialogo e collaborazione con le realtà economiche cittadine, attraverso momenti di ascolto e confronto finalizzati ad affrontare le esigenze del comparto commerciale e a condividere iniziative utili a sostenere e valorizzare il centro cittadino, soprattutto in vista della stagione estiva.

«Il dialogo con gli operatori economici è uno strumento indispensabile per costruire politiche efficaci e condivise – afferma l’assessore Nino Italiano –. L’obiettivo è ascoltare le esigenze di chi vive quotidianamente il centro storico e, insieme, individuare soluzioni che possano rendere Milazzo sempre più attrattiva, soprattutto durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Il confronto diretto è fondamentale per programmare interventi mirati e valorizzare al meglio il nostro patrimonio commerciale e ricettivo.»

La nuova data dell’incontro sarà comunicata con successivo avviso.

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