Ancora una volta Milazzo si conferma protagonista dello sport nazionale. La città mamertina ospiterà, per la prima volta in Sicilia, a novembre la Finale Nazionale FIPM 400 metri, il prestigioso appuntamento che assegnerà i titoli italiani dell’Obstacle Course Racing sulla distanza sprint.

L’evento si svolgerà presso il campo di allenamento ostacoli della Nettuno Race, in via Rio Rosso 186, una struttura che in poco più di un anno è riuscita a imporsi come uno dei principali punti di riferimento dell’OCR nel Mezzogiorno.

La scelta della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) premia un percorso di crescita costante che ha trasformato un impianto nato per gli allenamenti in un centro capace di ospitare manifestazioni di livello nazionale.

Negli ultimi dodici mesi il campo di via Rio Rosso ha visto un’intensa attività, accogliendo allenamenti settimanali, stage tecnici, open day, eventi promozionali e competizioni che hanno coinvolto centinaia di atleti provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche da altre regioni italiane. Un calendario sempre più ricco che ha contribuito a far conoscere Milazzo nel panorama nazionale dell’Obstacle Course Racing.

L’arrivo della Finale Nazionale rappresenta il punto più alto di questo percorso, ma anche l’inizio di una nuova fase di sviluppo. Per un intero fine settimana il campo della Nettuno Race diventerà il centro dell’OCR italiano, ospitando i migliori specialisti della disciplina, chiamati a contendersi il titolo tricolore in una gara che mette insieme velocità, tecnica e capacità di superare gli ostacoli.

Il weekend sarà dedicato interamente allo sport. Oltre alla Finale Nazionale FIPM 400 metri, nella giornata di domenica il programma proseguirà con le gare Short OCR, valide come quarta e ultima tappa del Campionato Regionale Siciliano, riservate alle categorie Adulti e Ragazzi. Un appuntamento che completerà una due giorni di grande sport e che porterà a Milazzo atleti, società e appassionati provenienti da tutta l’Isola.

L’assegnazione di un evento di tale prestigio rappresenta anche un’importante opportunità per il territorio. La presenza di atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie contribuirà infatti a valorizzare Milazzo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico, confermando come la città sia sempre più in grado di ospitare manifestazioni di rilievo nazionale.

Con il campo di allenamento di via Rio Rosso 186, la Nettuno Race ha creato una realtà che continua a crescere e ad attirare eventi sempre più importanti. La Finale Nazionale FIPM 400 metri rappresenta oggi il riconoscimento di un progetto nato dalla passione per lo sport e diventato, in poco tempo, un punto di riferimento per l’intero movimento OCR italiano.

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