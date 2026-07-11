Milazzo si sveglia con il silenzio. Angelica Furnari, la libraia così come amava definirsi, non c’è più. Una donna di una forza incredibile. Mai il suo sorriso è scomparso dal suo viso. Neanche nei momenti più bui.

Si è spenta stamattina alle 2,35 nella sua abitazione. Angelica lascia il marito Gaetano e il figlio Giorgio.

Libraia da oltre vent’anni ha gestito le librerie Mondadori Bookstore di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. In precedenza nell’area manager della Mondadori. Le due librerie da lei gestite hanno ottenuto il riconoscimento del Ministero della Cultura come “Librerie di Qualità”, un attestato assegnato agli esercizi che si distinguono per il servizio culturale offerto al territorio. Riconoscimento confermato anche per il triennio 2024-2026.

Da sempre impegnata nell’organizzazione e moderazione di libri con autori di rilievo nazionale. Negli ultimi anni ha dialogato, tra gli altri, con Stefania Andreoli, Chiara Francini, Flavia Cercato e Rossana Soldano durante incontri pubblici a Milazzo.

Fino al 2025 è stata presidente della sezione di Milazzo della FIDAPA BPW Italy, associazione impegnata nella promozione della partecipazione e della leadership femminile. E da sempre impegnata nella promozione della lettura nelle scuole e nelle iniziative culturali del territorio, collaborando con istituti scolastici e associazioni locali.

Negli ultimi anni curava una rubrica su Tik Tok. Proprio per raggiungere con maggiore intensintà i lettori più giovani. «Non è vero che i ragazzi non leggono» ripeteva sempre.

Una donna di una forza incredibile. Fino all’ultimo respiro.

I funerali lunedì mattina, alle 10, nella chiesa del Sacro Cuore di Milazzo. Alla famiglia le condoglianze di Rossana Franzone e della redazione di Oggi Milazzo.

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