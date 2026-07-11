Giovanni Martello è il direttore sportivo della prima squadra della SS Milazzo. Il club mamertino accoglie così un dirigente di spessore, che vanta oltre vent’anni d’esperienza nel settore calcistico.

Classe ’69, dopo aver concluso la carriera da calciatore Martello nel 2006 ha assunto per la prima volta l’incarico di direttore sportivo all’Enna. Il dirigente ha guidato la squadra della propria città per tre annate, mettendosi in mostra nel torneo di Eccellenza. Successivamente il dirigente, sempre nel massimo torneo regionale ha guidato anche Akragras, Sancataldese e Ribera, con cui nel 2012 ha debuttato nel campionato di Serie D.

Negli anni successivi il dirigente ha accumulato esperienza anche con Siracusa, Leonfortese, Scordia e Gela, dove ha trascorso un triennio sempre in quarta serie. Martello poi nella stagione 2019/2020 è ritornato all’Enna, salutando il club dopo una sola annata trascorsa in Eccellenza. Il dirigente quindi è ripartito dal Licata, club con cui ha vissuto quattro stagioni sempre in Serie D. Martello infine ha vissuto la prima parte dell’ultima annata nell’Acr Messina, optando per le dimissioni dopo alcuni mesi.



«Ritengo doveroso ringraziare la proprietà – dichiara Martello – per aver pensato a me come direttore sportivo. Milazzo è una piazza gloriosa. Sono motivato e carico per questa nuova avventura. Mi piace parlare poco però con grande umiltà e senso di appartenenza cercheremo di rappresentare degnamente il Milazzo in questo campionato di Serie D. Speriamo di far parlare il campo».

Gaetano Catalano, invece, confermato allenatore del Milazzo. La società ha optato per la continuità dopo l’ultima annata, puntando nuovamente sull’esperto tecnico, reduce da una grandissima stagione tra le fila rossoblu.

Catalano infatti ha condotto il Milazzo ad una salvezza meritata, già conquistata nella prima parte del girone di ritorno. Un percorso soddisfacente per la formazione mamertina, che da neopromossa ha chiuso all’ottavo posto nel Girone I con 44 punti. «Sono contento di proseguire la mia avventura da allenatore del Milazzo – dichiara Catalano – un club che ha segnato la mia carriera da calciatore e poi da tecnico. Nella passata stagione abbiamo ottenuto dei risultati importantissimi, abbiamo lavorato bene e valorizzato molti giovani. Siamo pronti a replicare tutto questo ma anche migliorarci nell’annata che ci attende».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin