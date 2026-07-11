Ha chiuso i battenti al il Museo del Mare e delle Arti Marinaresche “Asylum” di Milazzo, la manifestazione “Rotte di Passione – Il mare, la Guardia Costiera e l’arte del modellismo“, promossa dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo. Nel corso della settimana, centinaia di visitatori, numerose associazioni del territorio e tanti cittadini hanno preso parte all’iniziativa, apprezzando le straordinarie opere del modellista Michele Vanni e cogliendo l’occasione per conoscere più da vicino il ruolo, le attività e i valori del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

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Particolarmente significativa è stata la partecipazione delle associazioni che operano nel mondo della disabilità, tra cui l’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Milazzo, la cui presenza ha ulteriormente rafforzato il messaggio di inclusione e resilienza che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Grande interesse ha inoltre suscitato l’esercitazione in mare svoltasi nella giornata di

ieri nelle acque antistanti la Marina Garibaldi, durante la quale i mezzi navali della Guardia Costiera di Milazzo e i Soccorritori Marittimi (Rescue Swimmer) hanno dato dimostrazione delle tecniche di recupero di naufraghi in mare, consentendo ai numerosi presenti di assistere da vicino a una delle più qualificate attività operative svolte dal Corpo.

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Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte il Sindaco di Milazzo Pippo Midili, che ha espresso il proprio ringraziamento alla Guardia Costiera per aver promosso un’iniziativa di così elevato valore culturale e sociale, e ha rivolto parole di sincero apprezzamento a Michele Vanni per il messaggio di speranza, passione e determinazione portato fino in Sicilia.

A impreziosire ulteriormente l’evento è stata la presenza del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio (CP) Raffaele Macauda, che, interpretando i sentimenti di stima e di riconoscenza di tutto il personale della Direzione Marittima della Sicilia Orientale, ha conferito a Michele Vanni un Riconoscimento di Apprezzamento per la straordinaria passione, la dedizione e il profondo legame dimostrati nei confronti del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e per il prezioso contributo umano e culturale offerto alla diffusione della cultura del mare e dei valori della Guardia

Costiera.

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