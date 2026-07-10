Il Movimento Cambiamente apprende con profondo stupore e sincera amarezza la decisione dei consiglieri Magliarditi e Coppolino di abbandonare il progetto politico che li ha portati a ricoprire un ruolo di primo piano all’interno dell’amministrazione comunale. Di seguito la nota inviata alla stampa.

«Ogni scelta politica è legittima. Tuttavia, quando si decide di lasciare il movimento con il quale si è chiesto e ottenuto il consenso dei cittadini, si ha il dovere politico e morale di spiegare con chiarezza le ragioni di questa decisione.

È una forma di rispetto dovuta agli oltre 3.600 elettori che hanno creduto nel progetto di Cambiamente e non nei percorsi personali. Quel consenso non appartiene ai singoli, ma è il risultato del lavoro, dell’impegno e dei sacrifici di un’intera squadra. È grazie a quella squadra che sono stati raggiunti risultati elettorali importanti, con oltre 2.000 preferenze complessive ottenute dai consiglieri oggi usciti dal movimento.

Numeri che non possono essere utilizzati oggi come patrimonio esclusivamente personale, dimenticando il contesto politico e umano che li ha resi possibili.La memoria, in politica, è un valore. È giusto ricordare che il consigliere Coppolino, nella precedente esperienza amministrativa, aveva ottenuto circa 280 preferenze e non era stato eletto. Il successivo incarico di assessore non fu il risultato di un percorso individuale, ma della fiducia accordatagli dal gruppo e del sostegno politico che gli consentì di amministrare per circa tre anni.

Allo stesso modo, anche il ruolo ricoperto dal consigliere Magliarditi all’interno del Consiglio comunale è stato possibile grazie alla forza di una maggioranza compatta e al contributo determinante di tutti i consiglieri che hanno condiviso il progetto di Cambiamente. Un riconoscimento particolare va a Danilo Ficarra, Antonino Italiano e Antonio Amato, che con lealtà, responsabilità e spirito di servizio hanno contribuito in maniera determinante alla crescita del movimento e alla costruzione di quel percorso politico e amministrativo che oggi qualcuno sembra dimenticare con troppa facilità.

Noi, invece, non dimentichiamo da dove siamo partiti e grazie a chi siamo cresciuti. Per questo motivo, Cambiamente continuerà il proprio cammino con ancora maggiore determinazione, sostenendo con convinzione il Sindaco Pippo Midili e proseguendo l’attività consiliare con il consigliere Danilo Ficarra, nella certezza che il valore di un progetto politico si misura nella coerenza, nella serietà e nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini, non nella ricerca di nuove collocazioni.Il nostro movimento continuerà ad essere una casa aperta a quanti credono in una politica fatta di impegno, lealtà e responsabilità. Le persone passano, i progetti restano. Cambiamente continuerà ad essere protagonista dell’azione amministrativa con la stessa passione e la stessa determinazione che ne hanno caratterizzato il percorso fin dalla nascita.

La forza di Cambiamente non è mai stata nei singoli, ma nella squadra. Ed è proprio dalla squadra che ripartiamo, più uniti e determinati di prima».

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