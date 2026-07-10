Nel corso dei controlli effettuati sul territorio dalla Polizia di Stato, sono emerse irregolarità in due locali milazzesi sottoposti a verifica per il rispetto della normativa sulle emissioni sonore. Gli accertamenti hanno evidenziato che gli impianti acustici in uso erano privi della prescritta relazione tecnica, documento previsto dalla normativa per attestare la conformità ai limiti di emissione sonora e la tutela della quiete pubblica.

L’assenza della documentazione rende gli impianti potenzialmente non conformi ai valori massimi di rumore consentiti dalla legge. Per entrambe le attività sono quindi scattate le sanzioni amministrative previste, che possono raggiungere un importo massimo di 20 mila euro.

Negli ultimi giorni, infatti, una mirata attività preventiva e, ove necessario, repressiva ha visto

impegnati a Messina e nella sua provincia gli agenti della Polizia di Stato. Unitamente ai consueti

servizi di controllo del territorio, sono state infatti espletate attività specifiche volte a garantire

sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi della movida estiva e nelle fasce orarie in cui maggiore è

il numero di avventori.

Personale qualificato in seno alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Messina,

congiuntamente ai poliziotti in servizio presso i centri sede di Commissariato, hanno effettuato

approfonditi controlli amministrativi presso lidi, discoteche ed altri centri di aggregazione della

riviera Nord in città e di Taormina, Letojanni, Giardini Naxos e Milazzo in provincia.

Presso un esercizio commerciale di Giardini Naxos, i poliziotti hanno invece riscontrato

violazioni della regolamentazione relativa ai documenti probanti la conservazione degli alimenti

con sanzione comminata nel massimo di euro 6.000,00. A Messina, in uno dei locali della zona nord, il controllo amministrativo ha evidenziato l’assenza di licenza per intrattenimento musicale e danzante e in questo caso la sanzione amministrativa applicata è pari nel massimo a euro 1.549,00.

Il totale delle sanzioni amministrative comminate ammonta nel massimo a euro 47.549, 00.

Già nella settimana in corso e nelle prossime saranno svolti ulteriori analoghi controlli, a tutela della sicurezza e della incolumità degli avventori, nonché dei diritti dei cittadini residenti.

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