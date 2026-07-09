Presentati il cartellone estivo e la stagione teatrale al “Trifiletti”. Un’estate con tanti appuntamenti, ma anche una stagione teatrale invernale di livello, con nomi di primo piano del panorama nazionale. L’Amministrazione comunale ha presentato il programma delle manifestazioni che si terranno in questi mesi estivi e poi la rassegna teatrale invernale del “Trifiletti”.

A tenere la conferenza stampa è stato il sindaco Pippo Midili affiancato dagli assessori Santi Romagnolo e Antonino Italiano e dal consigliere comunale Danilo Ficarra.

«Siamo arrivati con qualche settimana di ritardo – ha spiegato il primo cittadino – perché il calendario è stato definito soltanto dopo le elezioni amministrative. Prima non era possibile programmare iniziative di questo tipo, fatta eccezione per il concerto di Massimo Ranieri, già fissato da tempo per il 29 agosto». Per Midili il cartellone rappresenta un ulteriore passo avanti nella politica culturale dell’Amministrazione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di Milazzo, offrendo occasioni di intrattenimento sia ai cittadini sia ai numerosi visitatori che affolleranno la città durante l’estate.

Il calendario comprende sia iniziative promosse direttamente dal Comune sia manifestazioni organizzate da associazioni e soggetti privati con il patrocinio dell’Ente. Tra gli appuntamenti più attesi figura il concerto all’alba del 2 agosto al Castello, quando alle 5 del mattino andrà in scena la quarta edizione del concerto jazz, evento ormai diventato uno dei momenti simbolo dell’estate milazzese.E poi le serate col Mish Mash dal 10 al 12 agosto.

L’edizione 2026 celebrerà i dieci anni della manifestazione con una line up che unisce artisti affermati e nuove proposte della scena italiana e internazionale. Tra i protagonisti più attesi figurano Ditonellapiaga, Tony Pitony, Tutti Fenomeni e la band olandese Yin Yin, insieme a numerosi altri artisti che si alterneranno sui palchi allestiti all’interno del complesso monumentale.

Ampio spazio anche agli eventi culturali promossi dalle associazioni cittadine: il “Milazzo Cult Festival”, organizzato dalla Pro Loco e la rassegna curata dall’associazione Città Invisibili.Confermati inoltre la tradizionale Sagra del pesce di Vaccarella, in programma l’8 agosto, e il Festival del Gelato, previsto nella penultima settimana di settembre.Spazio anche alle iniziative inserite nel programma dei festeggiamenti di Santo Stefano, che quest’anno vedrà come ospiti musicali due artisti di livello come Ermal Meta e Rocco Hunt.

Ma lo sguardo dell’Amministrazione è già rivolto all’autunno e all’inverno. Il sipario del Teatro Trifiletti si alzerà il 21 novembre con Claudio Casisa, dando il via a una stagione composta da sette spettacoli che si concluderà il 14 maggio con “Fiat voluntas Dei” interpretato da Enrico Guarneri.Sul palco saliranno artisti molto conosciuti dal grande pubblico. Tra questi Iva Zanicchi, protagonista il 13 dicembre con “Viva la mamma”, Sergio Friscia, atteso il 9 aprile con “Oggi è di nuovo oggi”, e la coppia composta da Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, che porterà in scena “Indovina chi viene a cena”. Il cartellone sarà completato anche da altri appuntamenti che vedranno alternarsi sul palco del Trifiletti interpreti di consolidata esperienza, con l’obiettivo di confermare il teatro come punto di riferimento culturale per Milazzo e il comprensorio.

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