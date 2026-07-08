Nell’ambito della manifestazione “Rotte di Passione – Il mare, la Guardia Costiera e l’arte del modelismo”, in corso al Museo del Mare e delle Arti Marinaresche “Asylum” di Milazzo, domani, giovedi 9 luglio, alle 17.30, si svolgerà nelle acque antistanti la Marina Garibaldi una esercitazione operativa della Guardia Costiera di Milazzo.

L’attività vedrà impegnati i mezzi navali della Capitaneria di Porto di Milazzo in una simulazione di ricerca e recupero di persone in mare, con l’intervento dei Rescue Swimmer, – soccorritori marittimi altamente specializzati della Guardia Costiera, addestrati a operare nelle più complesse operazioni di salvataggio.

L’esercitazione consentirà al pubblico di osservare da vicino alcune delle tecniche impiegate quotidianamente dal personale della Guardia Costiera nelle attività di soccorso in mare, mettendo in evidenza il livello di preparazione, professionalità e coordinamento che caratterizza gli equipaggi impegnati nella salvaguardia della vita umana in mare.

L’iniziativa si inserisce tra gli eventi collaterali della mostra “Rotte di Passione”, promossa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo per raccontare ai cittadini il volto operativo e umano della Guardia Costiera, valorizzandone la missione istituzionale e promuovendo, anche attraverso la campagna “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la cultura della sicurezza in mareLa cittadinanza è cordialmente invitata ad assistere al’esercitazione, che potrà essere seguita dalla banchina della Marina Garibaldi, da cui sarà possibile osservare tutte le fasi dell’attività operativa.

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