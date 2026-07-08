I consiglieri Maria Magliarditi e Francesco Coppolino lasciano il gruppo CambiAmente e con, una lettera inviata al presidente del Consiglio Comunale di Milazzo Angelo Maimone, comunicano la propria adesione al Gruppo Misto.

Una decisione che di fatto sembra essere un dietrofront. Arriva, infatti, dopo una precedente comunicazione dei due consiglieri comunali in cui dichiaravano di aderire a “Insieme per il Territorio”, progetto politico del presidente Filippo lannelli che si candiderà all’interno di Sud Chiama Nord all’Assemblea Regionale Siciliana, senza però lasciare il gruppo CambiAmente, gruppo dove sono stati eletti a maggio scorso. Una scelta apparsa subito strana.

Probabilmente il cambio di rotta arriva, nonostante le loro giustificazioni, dopo le polemiche che in questi ultimi giorni hanno accompagnato la loro mossa politica. Di fatto eletti in una delle liste che supportava Pippo Midili hanno deciso, a poca distanza dell’elezioni, di transitare nel partito di Cateno De Luca, primo oppositore dell’attuale sindaco in campagna elettorale.

«Ci sono percorsi – scrive la Magliarditi in un comunicato stampa – che si intraprendono con entusiasmo, condividendo idee, sacrifici e speranze. Per me CambiAmente è stato questo: un progetto che ho contribuito a ideare e costruire con convinzione, credendo profondamente nei valori che ne avevano ispirato la nascita. Proprio per questo, la decisione di lasciare questo percorso non è stata semplice. È una scelta maturata con senso di responsabilità, dopo aver preso atto che non sussistevano più le condizioni per continuare a dare il mio contributo con serenità e nel pieno rispetto del mandato ricevuto dai cittadini. Nel tempo, CambiAmente ha progressivamente smarrito le finalità progettuali che ne avevano guidato la nascita, allontanandosi dall’identità che noi stessi, ideatori del progetto, avevamo voluto imprimergli. Una condizione che non intendiamo più accettare. Crediamo che chi ha ricevuto la fiducia dei cittadini abbia il dovere di garantire ascolto, partecipazione e un’azione amministrativa concreta, mettendo sempre al centro l’interesse della comunità e non logiche di chiusura».

«Per queste ragioni – continua – abbiamo deciso di aderire al progetto politico di Insieme per il Territorio, una realtà che oggi interpreta con coerenza il bisogno di confronto, partecipazione e rilancio della nostra città. Lo facciamo con entusiasmo, con la volontà di tornare a contribuire attivamente e di costruire, insieme, un percorso fondato sul dialogo, sulla condivisione e sulla responsabilità. Sentirsi parte di un progetto autenticamente partecipato e contribuire a un processo di crescita collettiva rappresenta un valore irrinunciabile. Con questo spirito affrontiamo questa nuova fase, consapevoli delle responsabilità che ci attendono e determinati a continuare a lavorare, con serietà e impegno, nell’esclusivo interesse della nostra comunità».

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