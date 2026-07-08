Si sono concluse le finali del Campionato Italiano di biliardo, specialità 8-15, disputate dal 30 giugno al 5 luglio nella prestigiosa cornice del Best Western Premium BHR Treviso Hotel. Una settimana di grande spettacolo che ha visto la Sicilia assoluta protagonista, conquistando un record di podi e confermandosi tra le regioni più competitive d’Italia.L’avventura siciliana è iniziata nel migliore dei modi con due medaglie di bronzo e una d’argento nel campionato a squadre. Ottima anche la prestazione del Palabiliardo Milazzo, che ha chiuso la competizione con un prestigioso quinto posto assoluto a livello nazionale.

Tra i protagonisti della manifestazione spicca il milazzese Luciano Salerno, campione regionale in carica, autore di uno splendido secondo posto nella categoria Serie C, confermando il proprio valore anche sul palcoscenico nazionale. Sempre nella stessa categoria è arrivato anche un terzo posto per i colori della Sicilia.Grande soddisfazione anche in Serie B, dove la finale è stata interamente siciliana e ha incoronato il messinese Samuele Coppolino. In Serie A il titolo italiano è andato a un altro atleta dell’Isola, Joseph Rapisarda, mentre nella categoria Nazionali è arrivato un prezioso secondo posto grazie al messinese Domenico Pappalardo.Ma il risultato di maggior prestigio per Milazzo è arrivato nella categoria regina, quella dei PRO, dove il siciliano Samuele Barbagiovanni si è laureato campione italiano. A brillare è stato soprattutto Giuseppe Pace, titolare del Palabiliardo Milazzo, che ha conquistato uno straordinario terzo posto nella massima categoria nazionale.

Un risultato di assoluto valore, ottenuto superando avversari di altissimo livello, tra cui Daniele Corrieri, pluricampione italiano e tra i nomi più prestigiosi del panorama biliardistico nazionale.Il grande risultato di Pace rappresenta un motivo di orgoglio non solo per Milazzo, ma per tutta la Sicilia, che torna da Treviso con un bottino eccezionale e la conferma di essere una delle realtà più forti del biliardo italiano.Grande soddisfazione, infine, per l’intero movimento siciliano, protagonista di una manifestazione da ricordare.L’appuntamento è adesso fissato per l’ultima settimana di agosto, quando il Palabiliardo Milazzo ospiterà uno dei tornei più prestigiosi d’Italia, il TRINACRIA CUP SUMMER EDITION, con la partecipazione dei migliori giocatori del panorama biliardistico nazionale.

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