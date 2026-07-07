Ultimo ritorna a Messina, il 28 giugno 2027 al Franco Scoglio. Ecco quando acquistare i biglietti 7 Luglio 2026 Nei Dintorni Il 2027 sarà un altro anno di grandi concerti a Messina, che adesso si prepara ad accogliere Ultimo. L’artista romano ha ufficializzato il suo nuovo tour negli stadi, scegliendo anche la città dello Stretto. Ultimo si esibirà a Messina lunedì 28 giugno 2027. I biglietti potranno essere acquistati da mercoledì 8 luglio alle 14. Si tratta della terza esibizione allo stadio Franco Scoglio per l’artista, reduce da un maxi-concerto organizzato a Tor Vergata di fronte ad un pubblico di 250mila persone. Ultimo infatti si esibì a Messina già nel 2024, per poi tornare l’anno successivo. Adesso l’annuncio della terza data, che infiamma già i fan. Ultimo si esibirà anche dall’altra parte dello Stretto, visto che il 3 luglio terrà un concerto allo Stadio Granillo di Reggio Calabria. “Siete venuti a casa mia – scrive l’artista sui social – ora vengo io a casa vostra. La favola continua…” Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 251 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT