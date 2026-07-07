Il 2027 sarà un altro anno di grandi concerti a Messina, che adesso si prepara ad accogliere Ultimo. L’artista romano ha ufficializzato il suo nuovo tour negli stadi, scegliendo anche la città dello Stretto.

Ultimo si esibirà a Messina lunedì 28 giugno 2027. I biglietti potranno essere acquistati da mercoledì 8 luglio alle 14.

Si tratta della terza esibizione allo stadio Franco Scoglio per l’artista, reduce da un maxi-concerto organizzato a Tor Vergata di fronte ad un pubblico di 250mila persone. Ultimo infatti si esibì a Messina già nel 2024, per poi tornare l’anno successivo. Adesso l’annuncio della terza data, che infiamma già i fan.

Ultimo si esibirà anche dall’altra parte dello Stretto, visto che il 3 luglio terrà un concerto allo Stadio Granillo di Reggio Calabria.

“Siete venuti a casa mia – scrive l’artista sui social – ora vengo io a casa vostra. La favola continua…”

Visite: 251